Россия не выиграет ни одного матча и не забьет на Чемпионате мира 2018: ставка букмекеров
На Чемпионате мира по футболу сборная России, несмотря на статус хозяина, не в фаворитах среди букмекеров. В группе с Уругваем, Саудовской Аравией и Египтом россияне могут не выиграть ни одного матча.
В букмекерской конторе "Фаворит" принимают ставку на то, что "Россия не выиграет ни одного матча". Вероятность такого не так уж и мала – коэффициент 5,50.
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При этом есть вероятность того, что россияне не забьют ни одного гола на Чемпионате мира. Коэффициент на это – ровно 25.
Источник: 24 Канал
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