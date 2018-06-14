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Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

Россия не выиграет ни одного матча и не забьет на Чемпионате мира 2018: ставка букмекеров

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Россия не выиграет ни одного матча на Чемпионате мира по футболу 2018
Россия не выиграет ни одного матча на Чемпионате мира по футболу 2018

На Чемпионате мира по футболу сборная России, несмотря на статус хозяина, не в фаворитах среди букмекеров. В группе с Уругваем, Саудовской Аравией и Египтом россияне могут не выиграть ни одного матча.

В букмекерской конторе "Фаворит" принимают ставку на то, что "Россия не выиграет ни одного матча". Вероятность такого не так уж и мала – коэффициент 5,50.

Читайте также: Прогноз на Чемпионат мира 2018: букмекеры назвали фаворитов

При этом есть вероятность того, что россияне не забьют ни одного гола на Чемпионате мира. Коэффициент на это – ровно 25.

Теги: Чемпионат мира по футболу - 2018 Новости спорта
Источник: 24 Канал
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