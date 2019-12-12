Россия не выполняет "нормандские" обязательства о прекращении огня на Донбассе, – штаб ООС

Россия не выполняет взятые на себя обязательства по устойчивому прекращению огня на Донбассе, в соответствии с принятым итоговым коммюнике на переговорах лидеров "нормандской четверки" во Франции. Так, в течение 11 декабря пророссийские боевики совершили 10 обстрелов на Донбассе. В результате 2 украинских военных получили ранения.

Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 миллиметра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, сообщили в штабе ООС. К теме: Полное прекращение огня на Донбассе: военный назвал два шага Где и из какого оружия вели обстрелы боевики на Донбассе: у Новомихайловки оккупанты били из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

неподалеку от Павлополя – из минометов калибра 82 миллиметра и крупнокалиберных пулеметов;

у Лебединского и Авдеевки – из станковой противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

неподалеку от Марьинки – из подствольных гранатометов и стрелкового оружия;

неподалеку от Зайцева – из ручных противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи Крымского и у Майского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. С начала суток 12 декабря российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с украинской стороны нет.

Карта оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей / Инфографика 24 канала