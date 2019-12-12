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      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      Россия не выполняет "нормандские" обязательства о прекращении огня на Донбассе, – штаб ООС

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      Боевики продолжают вести обстрелы на Донбассе / enigma.club

      Россия не выполняет взятые на себя обязательства по устойчивому прекращению огня на Донбассе, в соответствии с принятым итоговым коммюнике на переговорах лидеров "нормандской четверки" во Франции. Так, в течение 11 декабря пророссийские боевики совершили 10 обстрелов на Донбассе. В результате 2 украинских военных получили ранения.

      Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 миллиметра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, сообщили в штабе ООС.

      К теме: Полное прекращение огня на Донбассе: военный назвал два шага

      Где и из какого оружия вели обстрелы боевики на Донбассе:

      • у Новомихайловки оккупанты били из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
      • неподалеку от Павлополя – из минометов калибра 82 миллиметра и крупнокалиберных пулеметов;
      • у Лебединского и Авдеевки – из станковой противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
      • неподалеку от Марьинки – из подствольных гранатометов и стрелкового оружия;
      • неподалеку от Зайцева – из ручных противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия;
      • вблизи Крымского и у Майского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

      С начала суток 12 декабря российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с украинской стороны нет.

      карта окупованого Донбасу мапа окуповані території Донбас ОРДЛО карта
      Карта оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей / Инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости России Операция Объединенных сил Война на Донбассе Нормандская встреча 2019 Перемирие
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