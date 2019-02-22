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      Россия несет ответственность за боль и страдания в Украине: в США создали сайт об агрессии РФ

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      Россия несет ответственность за боль и страдания в Украине: в США создали сайт об агрессии РФ
      Россия несет ответственность за боль и страдания в Украине: в США создали сайт об агрессии РФ / narodna-pravda.ua

      Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер представил сайт об агрессии России в Украине.

      Сайт "Противодействие российской агрессии в Украине" – инновационная попытка использовать снимки со спутников, карты и статистику, чтобы детализировать последствия российской агрессии в Украине, написал Волкер в Twitter.

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      На сайте указано, что после украинской революции Достоинства 2013-2014 годов (она же Евромайдан) Россия незаконно захватила и оккупировала Крым и начала вооруженный конфликт на востоке Украины.

      5 лет спустя Россия продолжает вооружать, обучать, управлять и воевать на стороне антиправительственных сил на востоке Украины, в то же время ложно настаивая на том, что она не является стороной конфликта,
      – говорится на сайте.

      Кроме того, на страницах сайта изложена хронология событий от оккупации Крыма и начала войны на Донбассе в 2014 году до захвата русскими украинских кораблей в Черном море в ноябре 2018 года.

      Указаны последствия этих событий для мирного населения и инфрастурктуры, а также перечислены другие гибридные методы войны против Украины, к которым прибегает Россия.

      Россия несет прямую ответственность за боль и страдания в Украине,
      – подчеркивается на главной странице сайта.

      Что известно о жертвах связанных с войной на Донбассе?
      Согласно данным ООН по состоянию на 31 декабря 2018 года общее число жертв связанных с конфликтом в Украине – 40-43 тысяч. Из них около 13 тысяч – погибли (3320 – гражданские, в том числе 298 пассажиров рейса MH17, сбитого 17 июля 2014 года, 4 тысячи украинских военных и 5,5 тысячи представителей вооруженных формирований). Еще 27,5-30 тысяч человек ранены (7-9 тысяч гражданских, 9-10 тысяч украинских сил и 12-13 тысяч представителей вооруженных формирований)

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      Теги: Новости Украины Жертвы Война на Донбассе Украина – Россия Новости США Курт Волкер Интернет
      Источник: 24 канал
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