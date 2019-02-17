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      Россия ничего не хочет делать для урегулирования вопроса Донбасса во время выборов в Украине

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      Волкер заявил, что Россия ничего не хочет делать для урегулирования вопроса Донбасса во время выборов в Украине
      Волкер заявил, что Россия ничего не хочет делать для урегулирования вопроса Донбасса во время выборов в Украине / 24 канал

      Россия не желает предпринимать никаких действий по урегулированию конфликта на Донбассе во время президентской компании в Украине. Россия также не проявляет интереса к встрече на уровне спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера и помощника президента РФ Владислава Суркова.

      "По факту они (Россия) сказали, что не хотят ничего делать во время президентских выборов", – сказал Волкер в комментарии "Интерфакс-Украина".

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      Говоря о состоянии выполнения минских соглашений, спецпредставитель Госдепа отметил, что эти соглашения чрезвычайно важны, и ему бы хотелось, чтобы они были реализованы.

      Мир, отвод тяжелого вооружения, если нам удастся создать условия – для проведения выборов, амнистии, имплементации специального статуса (Донбасса), восстановления украинского контроля и суверенитета над территорией. Это то, о чем говорят минские соглашения, и мы все поддерживаем их. Необходимо только имплементировать (выполнить) их,
      – сказал Волкер.

      При этом он признал, что минские соглашения не работают должным образом.

      "Они никогда не работали хорошо, поскольку Россия отказывалась их имплементировать. Никогда не было прекращение огня, отвода тяжелого вооружения или сотрудничества по этому вопросу", – пояснил представитель США.

      Что такое минские соглашения?
      Это комплекс мероприятий по выполнению Минского протокола, согласованного на саммите в Минске 11-12 февраля 2015 года лидерами Германии, Франции, Украины и России в формате "нормандской четверки". Соглашение подписано контактной группой, состоящей из представителей России, Украины и ОРДЛО с целью деэскалации вооруженного конфликта на Донбассе. Еще их называют "Минск-2" или переговоры "нормандской четверки".

      Минские соглашения содержат 13 пунктов. Это – немедленное и всеобъемлющее прекращение огня в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и его строгое выполнение, отвод тяжелых вооружений обеими сторонами на равные расстояния для создания зоны безопасности, а также – мониторинг миссией ОБСЕ режима прекращения огня и отвода оружия с применением всех необходимых технических систем .

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      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Война на Донбассе Курт Волкер Украина – Россия Новости США Минские договоренности Выборы Президента 2019
      Источник: 24 Канал
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