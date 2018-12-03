"Россия ничего никогда не захватывала": у Путина дерзко ответили Порошенко по ситуации на Азове

В Кремле считают все обвинения в агрессии со стороны Украины "абсолютно безосновательными". Там убеждены, что такие утверждения Киев озвучивает только для того, чтобы "спровоцировать напряженность".

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает российский "Интерфакс".

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Представитель Путина так отреагировал на заявление Президента Украины Петра Порошенко о планах России захватить украинские города Мариуполь и Бердянск, чтобы "пробить коридор" в оккупированный Крым.

Россия никогда ничего не захватывала и никакие коридоры никуда не прокладывала. Поэтому это абсолютно безосновательное заявление и обвинения России в чём-то,

– заявил Песков

По его словам, подобные заявления Порошенко – "это еще одна попытка каким-либо образом спровоцировать напряженность", а также связанные с предстоящими президентскими выборами в Украине.

Напомним, ранее Петр Порошенко отмечал, что Россия усилила конфликт на Азове с целью аннексии всей территории Украины и разрушения всего государственного аппарата.

Что известно об эскалации конфликта в Азовском море и ее последствиях?

25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море. Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.



Впоследствии группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря и запретила въезда мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет. Зато Россия начала блокировать украинские суда и порты в Азовском море. 28 ноября "суд" в оккупированном Крыму всем 24-м пленным украинским морякам избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.