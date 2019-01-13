Россия оформила золотой дубль в Оберхофе, сборная Украины впервые за 5 лет не финишировала
Мужская сборная Украины по биатлону провалила эстафету на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Наша сборная не сумела финишировать, поскольку во время третьего этапа отставание составляло более семи минут.
Победу же в гонке получили биатлонисты сборной России. Российская четверка на всех огневых рубежах использовала шесть дополнительных патронов и опередила французов на минуту.
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Франция во главе с Мартен Фуркад использовала 8 дополнительных патронов и пробежала круг штрафа. Однако это не помешало им финишировать вторыми. Третье место у сборной Австрии, которая проиграла России две минуты. Австрийцы пробежали один круг штрафа и использовали 7 запасных патронов.
За сборную Украины первым на старт вышел Артем Прима, который, к сожалению, и похоронил шансы нашей команды. Уже на первой стрельбе Артем не сумел закрыть три мишени и вынужден был пробежать столько же штрафных кругов. Сергей Семенов и Руслан Ткаленко несколько улучшили положение дел, однако Артем Тищенко так и не вышел на старт.
Последний раз такое было в январе 2014 года на этапе Кубка мира в Антхольце. Тогда Украину, в составе Александра Биланенко, Виталия Кильчицкого, Руслана Ткаленко и Артема Тищенко, сняли в эстафете на последнем этапе.
Напомним, что эстафету сумела выиграть сборная России. Вторыми финишировали биатлонистки из Германии, третьи – чешки.