Россия оформила золотой дубль в Оберхофе, сборная Украины впервые за 5 лет не финишировала

Мужская сборная Украины по биатлону провалила эстафету на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Наша сборная не сумела финишировать, поскольку во время третьего этапа отставание составляло более семи минут.

Победу же в гонке получили биатлонисты сборной России. Российская четверка на всех огневых рубежах использовала шесть дополнительных патронов и опередила французов на минуту.

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Франция во главе с Мартен Фуркад использовала 8 дополнительных патронов и пробежала круг штрафа. Однако это не помешало им финишировать вторыми. Третье место у сборной Австрии, которая проиграла России две минуты. Австрийцы пробежали один круг штрафа и использовали 7 запасных патронов.

But the biggest cheer today will surely be within @russianbiathlon who win both the women's and the men's relay in #OBE19



Join us live for the flower ceremony in a little while on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/nHGw6azX0l — IBU World Cup (@IBU_WC) 13 січня 2019 р.

За сборную Украины первым на старт вышел Артем Прима, который, к сожалению, и похоронил шансы нашей команды. Уже на первой стрельбе Артем не сумел закрыть три мишени и вынужден был пробежать столько же штрафных кругов. Сергей Семенов и Руслан Ткаленко несколько улучшили положение дел, однако Артем Тищенко так и не вышел на старт.

Последний раз такое было в январе 2014 года на этапе Кубка мира в Антхольце. Тогда Украину, в составе Александра Биланенко, Виталия Кильчицкого, Руслана Ткаленко и Артема Тищенко, сняли в эстафете на последнем этапе.

Напомним, что эстафету сумела выиграть сборная России. Вторыми финишировали биатлонистки из Германии, третьи – чешки.