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      Россия организовала подрыв авто украинского разведчика в Киеве в апреле 2019-го

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      Подрыв авто украинского разведчика в Киеве организовали российские спецслужбы, а выполнили преступление бывшие правоохранители из РФ / Пресс-служба Нацполиции

      В Офисе генпрокурора завершили досудебное расследование в отношении двух граждан России. Их подозревают в совершении теракта в отношении военнослужащего одной из разведывательных органов Украины. А именно они взорвали его автомобиль. Инцидент произошел 4 апреля 2019 года. Также россиян подозревают в ряде других преступлений.

      Как сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, подрыв машины украинского разведчика в Киеве организовали сотрудники российских спецслужб. А исполнителями преступления являются граждане РФ, а именно бывшие российские правоохранители. Они прибыли в Украины по поддельным паспортам граждан Кыргызстана.

      Советуем ознакомиться! Взрыв автомобиля разведчика в Киеве как проявление длинных рук Москвы

      Сейчас россиянам инкриминируют следующие преступления:

      • покушение на террористический акт,
      • незаконное обращение с огнестрельным оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами,
      • использование заведомо поддельного документа.

      Максимальное наказание по санкции статей – 15 лет лишения свободы.

      Сейчас подозреваемые и их защитники знакомятся с материалами досудебного расследования. После обвинительный акт будет передано в суд для рассмотрения по существу.

      Досудебным расследованием по этому делу занимались следователи управления СБУ в Киеве и Киевской области, оперативное сопровождение осуществлял Департамент контрразведки СБУ. Завершили досудебное расследование прокуроры Департамента надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта.

      Что известно о подрыве украинского разведчика в Киеве

      Взрыв прогремел примерно в 2 часа ночи. Впоследствии журналист Юрий Бутусов сообщил, что диверсант пытался установить самодельную мину под машину. Но она взорвалась преждевременно. В итоге подрывник получил ранение и находился в тяжелом состоянии. Также его на время лечения взяли под охрану. Он не является гражданином Украины. Что касается украинского офицера, то он не пострадал. Известно, что это офицер украинских спецслужб, который активно участвует в Операции объединенных сил на Донбассе. Его имя до сих пор неизвестно.

      Смотрите момент подрыва авто украинского разведчика в Киеве: видео

      Бутусов добавил, что подрывник вел наблюдение за автомобилем, а также действовал в составе группы. По его словам, это был уже не первый случай взрыва машины в Киеве.

      Впервые удалось захватить того, кто закладывал мину. Возможно, если диверсанта удастся разговорить, он прольет свет на другие подрывы и террористические акты, которые произошли в Киеве за последние годы,
      – отметил он.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости России Офис генпрокурора Криминальные новости Украина – Россия Новости Киева Расследования Теракт Взрыв
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