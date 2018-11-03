Россия отгородилась от боевиков на Донбассе забором с колючей проволокой: фотодоказательство
В сети опубликовали фото забора из колючей проволоки, который установила Россия, чтобы отгородиться от так называемой "ЛНР". Снимок сделан с территории оккупированной Луганщины.
Соответствующие изображение обнародовал в Twitter блогер с ником "ЛНР (Колывано-Бджолария)".
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Доказательства того, как ЛНР присоединяется к РФ. Новый забор в районе Песчановка (ниже Изварино) со стороны РФ вдоль Каменки,
– подписанные снимки.
Пользователи соцсетей сразу высмеяли появление забора на границе РФ и Луганской области.
Шутки в соцсетях.
Источник: 24 Канал
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