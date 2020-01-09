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      Россия отказалась от компенсаций за поставки на оккупированный Донбасс, – "Нафтогаз"

      89 Читати новину українською
      Юрий Вітренко / "Главком"

      Российская компания "Газпром" в рамках соглашения с украинским "Нафтогазом" полностью отказалась от претензий на оплату поставок газа на оккупирован Донбасс.

      Как отметил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко во время брифинга, в старом контракте на транзит и поставки газа были прописаны точки входа в ГТС Украины. А они сегодня находятся на оккупированном Донбассе.

      Важно! Россия будет платить Украине за транзит, даже если не будет прокачивать газ

      В то же время он отметил, что на конец 2019 года никакие поставки на оккупированную территорию Донбасса украинская сторона не должна оплачивать.

      Витренко уточнил, что "Газпром" отказался от претензий в рамках новых договоренностей о транзите.

      Ранее глава компании "Газотранспортная система Украины" Сергей Макогон подчеркивал, что Россия в полном объеме платит за транзит своего газа через территорию Украины с начала 2020 года.

      Что известно о новом транзитном договоре между Украиной и Россией

       

      К теме! Для завершения анбандлинга остались формальности – ОГТСУ

       

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Газпром Нафтогаз Газ Газовый конфликт Газовый контракт Украина – Россия Юрий Витренко
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