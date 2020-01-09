Россия отказалась от компенсаций за поставки на оккупированный Донбасс, – "Нафтогаз"

Российская компания "Газпром" в рамках соглашения с украинским "Нафтогазом" полностью отказалась от претензий на оплату поставок газа на оккупирован Донбасс.

Как отметил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко во время брифинга, в старом контракте на транзит и поставки газа были прописаны точки входа в ГТС Украины. А они сегодня находятся на оккупированном Донбассе.

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В то же время он отметил, что на конец 2019 года никакие поставки на оккупированную территорию Донбасса украинская сторона не должна оплачивать.

Витренко уточнил, что "Газпром" отказался от претензий в рамках новых договоренностей о транзите.

Ранее глава компании "Газотранспортная система Украины" Сергей Макогон подчеркивал, что Россия в полном объеме платит за транзит своего газа через территорию Украины с начала 2020 года.

Что известно о новом транзитном договоре между Украиной и Россией

30 декабря 2019 года "Нафтогаз" и "Газпром" подписали новое транспортное соглашение, которое обеспечивает транзит газа через Украину еще на 5 лет с возможностью продления еще на 10 лет.

1 января Оператор ГТС Украины сообщил о начале транзита российского газа по новому контракту.

Минимальный гарантированный транзит – 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в следующие четыре.

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