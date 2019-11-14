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      Россия открыла морской фронт агрессии против Украины, – командующий ВМС Воронченко

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      РФ постепенно осуществляет ползучую агрессию в Черном море
      РФ постепенно осуществляет ползучую агрессию в Черном море / Иллюстративное фото

      Россия за последние 5 лет серьезно повысила боевой потенциал Черноморского флота. Она сосредоточила в акватории Черного моря новые корабли с крылатыми ракетами, С-400, а на территории оккупированного Крыма держит истребители и бомбардировщики.

      Об этом заявил командующий ВМС ВСУ Игорь Воронченко во время выступления на Международной конференции по морской безопасности, сообщает пресс-служба Минобороны. По его словам, все эти признаки свидетельствуют об открытии Кремлем морского фронта против Украины.

      Важно: Российские бомбардировщики отрабатывали удар по Одессе, – Воронченко

      "За 5 лет, начиная с 2014 года, Россия значительно повысила боевой потенциал Черноморского флота и сконцентрировала в Черном море новые корабли и подводные лодки, которые несут ударное ракетное оружие типа крылатых ракет "Калибр" дальнего действия", – подчеркнул адмирал.

      Он добавил, что оккупанты также создали многоэшелонированную систему противокорабельной обороны, усилили систему ПВО вокруг оккупированного Крыма установками С-400, которые позволяют уничтожать цели на расстоянии до 240 километров.

      Россия фактически открыла еще один фронт агрессии против нашего государства – морской. Неслучайно выбрана акватория Азовского и Черного морей, ведь оккупанты имеют численное преимущество в корабельном составе, в вооружении и т.д.,
      – отметил Воронченко.

      Командующий ВМС убежден, что главная цель России сегодня – полностью заблокировать порты на Азове. Это нанесет серьезный удар по украинской экономике и усугубит ситуацию в портах.

      "Оккупанты постепенно осуществляют ползучую агрессию в Черном море. Во время проведения своих учений они закрывают практически две трети Черного моря, блокируя пути гражданского судоходства не только в направлении украинских портов, но и других стран региона", – подытожил адмирал.

      Как РФ блокирует Керченский пролив и как это повлияло на порты Украины?
      Россия блокирует в Азовском море иностранные суда, направляющиеся в украинские порты. Время задержки кораблей может достигать более недели. Кроме того, под Крымским мостом не могут пройти судна, высота которых 33 метра и больше. Поэтому украинская экономика терпит большие убытки.

      Порты Мариуполя и Бердянска несут большие убытки из-за блокады движения судов через Керченский пролив. В связи с этим оба порта вынуждены перейти на 4-дневную рабочую неделю и сократить штат сотрудников. В целом из-за агрессии РФ и блокировки судоходства морская отрасль Украины потеряла около 10 миллиардов гривен.

      В то же время морские порты Украины, расположенные на берегу Азовского моря, недополучили 6 миллиардов гривен доходов. Такие убытки они понесли за пять лет, с начала открытой агрессии России.

      blog_ava
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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Украина – Россия Новости России Новости Украины Новости политики Оружие Вооруженные силы Украины Конфликт в Азовском море Чорное море
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