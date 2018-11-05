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      Россия отправила корабль с крылатыми ракетами из оккупированного Крыма в Средиземноморье

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      Россия отправила фрегат с ракетами из оккупированного Крыма в Средиземноморье
      Россия отправила фрегат с ракетами из оккупированного Крыма в Средиземноморье / Фото из открытых источников

      Россия отправила фрегат "Адмирал Макаров" с крылатыми ракетами "Калибр-НК" из оккупированного Крыма к Средиземному морю.

      Об этом сообщает российское издание ТАСС.

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      Так, издание отмечает, что в соответствии с планом боевой подготовки фрегат Черноморского флота "Адмирал Макаров" вышел из Севастополя и взял курс на черноморские проливы

      В соответствии с поставленными задачами экипаж корабля будет действовать в составе постоянного соединения Военно-морского флота России в Средиземном море,
      – говорится в сообщении.

      Известно, что "адмирал Макаров" вооруженный крылатыми ракетами "Калибр-НК", ракетным комплексом самообороны "Штиль-1", артустановкой А-190 калибра 100 миллиметров, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой, торпедами, а также может нести палубный вертолет Ка 27 (или ка-31).

      В оккупированный Россией Севастополь он прибыл в октябре 2018 года.

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      Почему Россия отправила фрегат в Средиземноморье?Корабли такой серии имеют водоизмещение около 4 тысяч тонн, скорость – 30 узлов, автономность плавания 30 суток. В прошлом Россия выпускала крылатые ракеты "Калибр" с фрегатов и подводных лодок в Средиземном море по военным целям для поддержки атак сил президента Сирии Башара Асада. В мае президент России Владимир Путин заявил, что российские военные суда с крылатыми ракетами "Калибр" будут находиться на постоянной основе в Средиземном море, чтобы противостоять тому, что он назвал террористической угрозой в Сирии. Россия этим летом развернула несколько военных кораблей в Средиземном море, в частности фрегаты "Адмирал Григорович", "Адмирал Эссен" и "Пытливий", а также десантные корабли "Николай Фильченков" и ракетный корвет "Вышний Волочек".

      Теги: Новости России Новости Крыма Водный транспорт Аннексия Крыма
      Источник: 24 Канал
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