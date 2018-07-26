Россия отвлекает внимание США от гораздо более серьезной угрозы, – директор ФБР

Сейчас все внимание США настолько приковано к России и ее попыткам повлиять на выборы в США и взорвать западный мировой порядок в целом, что это заглушает дискуссии о еще одной стране, которая на самом деле является "угрозой номер один" для Америки.

Речь идет о китае, замечает The Washington Post.

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Так, на Аспенском форуме по безопасности, который состоялся на прошлой неделе в штате Колорадо, руководители разведывательных служб США публично заявили, что Китай стремится заменить собой Америку как господствующую мировую державу и является самой серьезной угрозой для ее экономики и национальной безопасности, отмечает издание.

Китай с точки зрения контрразведки во многих сферах является самой широкой, самой грандиозной и наиболее существенной угрозой, с которой мы сталкиваемся как страна. Китай пытается позиционировать себя как единственная господствующая сверхдержава. (...) Он пытается заменить собой США в этой роли,

– сказал Рей.

По его словам, по сравнению с Россией Китай являет собой "более долгосрочную опасность для США".

Напомним, недавно президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что считает Европейский союз, Россию и Китай торговыми врагами США.

Кроме того, 6 июля Вашингтон ввел пошлины на товары из Поднебесной на десятки миллиардов долларов. Такие шаги Белый дом предпринял с целью устранения ежегодного дисбаланса в торговле с КНР.