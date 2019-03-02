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      Россия ожидает "троянского коня" от США и будет "активно обороняться": циничное заявление Кремля

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      Фото с акции протеста "Он нам не царь", которая проходила в России в 2018 году
      Фото с акции протеста "Он нам не царь", которая проходила в России в 2018 году / "Дождь"

      Военное ведомство США планирует подсунуть России "троянского коня" и применить против нее "многосферный бой" - считают в Кремле. Главным элементом этого боя назвали дестабилизацию внутри страны через использование протестных настроений. Именно поэтому Кремль решил "активно обороняться". Очевидно – от протестов.

      Такой вывод можно сделать из заявления начальника генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова, которое опубликовало агентство ТАСС в субботу, 2 марта.

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      Принципиально новый "троянский конь" и страх перед "пятой колонной"

      По его словам, Пентагон разрабатывает "принципиально новую стратегию" ведения военных действий под названием "Троянский конь". Стоит отметить, что вряд ли эта стратегия действительно является принципиально новой. Так как ее применили, как писал Гомер, впервые воины Древней Греции в Троянской войне примерно три тысячи лет назад: внутри подаренной статуи коня в город Троя, который не могли захватить якобы десять лет, проникли греческие воины.

      Герасимов толкует "троянского коня" отлично от Гомера. США, мол, собираются использовать протестный потенциал "пятой колонны" – чтобы дестабилизировать Россию. А вместе с тем нанести по ней удары высокоточным оружием.

      На самом деле "пятой колонной" называли агентов будущего диктатора Франсиско Франко во время гражданской войны в Испании 1936-1939 годов. Впоследствии этот термин стали употреблять для обозначения любого "внутреннего врага".

      Герасимов
      Герасимов на пресс-конференции сыпал историческими терминами, но главное читалось между строками

      Конечно, при этом Герасимов заверил, что Россия не боится этих "стратегий" и готова применить свою – "стратегию активной обороны". А она, мол, предусматривает целый комплекс мер для нейтрализации угроз безопасности государства.

      Что на самом деле может означать заявление Герасимова

      В своем заявлении начальник генштаба Вооруженных сил и заместитель министра обороны России Валерий Герасимов фактически признал наличие столь существенных протестных настроений в российском обществе, что с их помощью можно дестабилизировать всю Федерацию.

      А также косвенной речью предупредил, что военные России готовы подавить любые протесты под предлогом "предотвращения дестабилизации".

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      И при этом все "списать" на внешнего врага, в частности на США. Ведь, как цинично уверяет Герасимов, именно США готовятся к "военным действиям наступательного характера, таким, как "глобальный удар" и "многосферный бой", а Россия – она же только обороняется.

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      Теги: Новости России Новости США
      Источник: 24 Канал
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