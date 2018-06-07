Россия перебрасывает в Черное море корабли с крылатыми ракетами: фото и видео

Из России в Черное море перебрасывают малые ракетные корабли Каспийской флотилии. Так, переход по внутренним водным путям из Каспийского в Черное море осуществляли корабли "Град Свияжск" и "Великий Устюг" проекта 21631 (шифр "Буян-М") в сопровождении рейдового буксира СБ-10.

Об этом свидетельствуют фото, сделанные 4 июня на реке Дон в районе Ростова-на-Дону (РФ), сообщает bmpd.livejournal.com.

Корабль "Град Свияжск" (завод. №631, введен в состав Каспийской флотилии ВМФ России 27 июля 2014 года) и "Великий Устюг" (завод. №633, введен в состав Каспийской флотилии 19 декабря 2014 года) – главный и третий в серии МРК проекта 21631, построенные АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" (Татарстан, РФ).

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Смотрите видео прохода МРК "Град Свияжск" в районе Волгодонска:



Российский корабль "Великий Устюг"

"Великий Устюг"

Кроме того, в составе флотилии есть второй по счету МРК "Углич" (завод. №632, сдан 27 июля 2014 года).

К этому моменту из проекта 21631 на Черноморском флоте был только один МРК – "Вышний Волочек" (завод. №636, введен в действие 1 июня 2018 года).

Кроме того, еще два МРК – "Зеленый Дол" (завод. №634) и "Серпухов" (завод .№635) есть в составе Балтийского флота.

Корабли вооружены крылатыми ракетами "Калибр", которые ранее "работали" по целям в Сирии. Тактико-технические характеристики ракет засекречены. По некоторым данным, дальность стрельбы по морским целям – около 375 километров, по наземным – до 2600 километров.