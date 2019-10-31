Россия передала на оккупированный Донбасс очередной "гумконвой": уже 89-й за время войны

МЧС России заявила о перевозке очередного "гуманитарного конвоя" на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. Общий вес доставленного груза составляет более 550 тонн.

Очередная колонна стала уже 89-й "гуманитаркой" с 2014 года, когда началась российская агрессия против Украины, сообщает МЧС России.

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Ведомство агрессора заявило, что в составе так называемого гуманитарного груза на оккупированный Донбасс якобы доставили более 550 тонн детского питания.

При транспортировке "гуманитарки" с территории России на оккупированные украинские территории не возникло никаких непредвиденных агрессором ситуаций, а "гумконвой" был доставлен по графику.

Что известно о поставках российской "гуманитарки" на Донбасс?

Россия поставляет на оккупированные территории так называемую "гуманитарную помощь" еще с 2014 года, когда начала вооруженную агрессию против Украины. Украинских таможенников и пограничников к проверке таких грузов, конечно же, не допускают.



Со своей стороны Украина уже не раз заявляла, что Россия под видом поставки "гуманитарки" нарушает территориальную целостность нашего государства, поэтому призвала агрессора прекратить такие действия.



Карта оккупированных территорий Донбасса / инфографика 24 канала