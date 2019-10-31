15:24
31 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК СИТУАЦИЯ В ЗОЛОТОМ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Гадалки поднимают экономику РФ. Прикладное православие
      Вєсті Кремля
      22:05, 30 октября
      Вести.UA: Гончарук не дружит с цифрами. "Клубничка" в Раде
      Вєсті.UA
      19:00, 30 октября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК СИТУАЦИЯ В ЗОЛОТОМ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ

      Россия передала на оккупированный Донбасс очередной "гумконвой": уже 89-й за время войны

      44 Читати новину українською
      Россия доставила на оккупированный Донбасс уже 89-й "гуманитарный груз"
      Россия доставила на оккупированный Донбасс уже 89-й "гуманитарный груз" / mchs.gov.ru

      МЧС России заявила о перевозке очередного "гуманитарного конвоя" на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. Общий вес доставленного груза составляет более 550 тонн.

      Очередная колонна стала уже 89-й "гуманитаркой" с 2014 года, когда началась российская агрессия против Украины, сообщает МЧС России.

      К слову: Чем кормят детей в детском саду оккупированного Донецка: меню

      Ведомство агрессора заявило, что в составе так называемого гуманитарного груза на оккупированный Донбасс якобы доставили более 550 тонн детского питания.

      При транспортировке "гуманитарки" с территории России на оккупированные украинские территории не возникло никаких непредвиденных агрессором ситуаций, а "гумконвой" был доставлен по графику.

      Что известно о поставках российской "гуманитарки" на Донбасс?
      Россия поставляет на оккупированные территории так называемую "гуманитарную помощь" еще с 2014 года, когда начала вооруженную агрессию против Украины. Украинских таможенников и пограничников к проверке таких грузов, конечно же, не допускают.

      Со своей стороны Украина уже не раз заявляла, что Россия под видом поставки "гуманитарки" нарушает территориальную целостность нашего государства, поэтому призвала агрессора прекратить такие действия.

      окуповані території Донбасу, карта
      Карта оккупированных территорий Донбасса / инфографика 24 канала

      blog_ava
      ТОП-15 стикеров в Telegram, которые стоит скачать
      сегодня
      50804
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости России Война на Донбассе Новости Донецка Новости Луганска Оккупированные территории
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Украине надо додавить Газпром, – Фурса
      сегодня , 14:30 Украине надо додавить Газпром, – Фурса
      Сергій Фурса 181
      Мистические замки и заброшенные дома в Украине, от которых замирает сердце
      сегодня , 13:00 Мистические замки и заброшенные дома в Украине, от которых замирает сердце
      Марія Бондар 277
      Символический суверенитет над Донбассом – блеф Кремля
      сегодня , 12:48 Символический суверенитет над Донбассом – блеф Кремля
      Павло Казарін 243
      Рябошапка считает неприемлемым задерживать нардепов в стенах Рады
      сегодня , 11:38 Рябошапка считает неприемлемым задерживать нардепов в стенах Рады
      145
      Чому Чернівці зникають з карти України: подорож одного дня
      сегодня , 08:40 Чому Чернівці зникають з карти України: подорож одного дня
      Ольга Сурняк 2758
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук