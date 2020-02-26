Россия перевооружила весь корабельный состав в Крыму: заявление командующего ВМС Украины

От начала аннексии Крыма Российская Федерация перевооружила весь корабельный состав полуострова. Кроме этого оккупанты проработали над увеличением сухопутных компонентов.

Об этом сообщил командующий Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко на форуме Age of Crimea 2020. Он сказал: "Практически за 6 лет Россия перевооружила весь корабельный состав. Вместо 29 кораблей уже 42. Из них 12 являются носителями ракетного оружия".

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"Суммарный залп ракетами типа "Калибр" составляет 72 пуска, а если брать во внимание Каспийскую флотилию РФ, и береговой компонент – ракетные комплексы "Бастион" и "Бал", то он составляет примерно 120 ракет. А к 2022 году этот суммарный залп, по нашим прогнозам, будет доведен до 168 пусков", – подчеркнул он.

Ракетные комплексы "Бастион" и "Бал"

Воронченко пояснил, что Россия серьезно усилила сухопутный компонент на полуострове. Также добавил, что ранее там не было и противокорабельных комплексов.

"Они имели на то время 810-ю бригаду морской пехоты. Практически в несколько раз они нарастили сухопутный компонент. Там создан 22-й армейский корпус и есть такие прогнозы, что 22-й армейский корпус будет переформирован в 22-ю армию", – добавил он.

Как Россия оккупировала украинский Крым и Донбасс?

В 2014 году во время Євромайдану в Киеве Россия перебросила на территорию Крыма своих военных и аннексировала полуостров. Уже 16 марта Москва провела так называемый референдум, который послужил основанием для незаконного "присоединения" Крыма к России. Украина и цивилизованный мир объявили референдум незаконным.

Уже весной 2014 года РФ вторглась на Восток Украины и начала там войну, которая продолжается до сих пор. Россия постоянно поддерживает подконтрольных ему боевиков, предоставляет им оружие, тяжелую технику и даже своих российских

Как Россия оккупировала украинский Крым и Донбасс?

В 2014 году во время Евромайдана в Киеве Россия перебросила на территорию Крыма своих военных и аннексировала полуостров. Уже 16 марта Москва провела так называемый референдум, который послужил основанием для незаконного "присоединения" Крыма к России. Украина и цивилизованный мир объявили референдум незаконным.



Уже весной 2014 года РФ вторглась на Восток Украины и начала там войну, которая продолжается до сих пор. Россия постоянно поддерживает подконтрольных ей боевиков, предоставляет им оружие, тяжелую технику и даже своих российских