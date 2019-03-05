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      Россия почти 100 дней не оказывает медицинскую помощь раненым, – отец пленного моряка

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      Украинские моряки в плену России
      Украинские моряки в плену России

      Почти 100 дней Россия не оказывает надлежащей медицинской помощи трем тяжелораненым военнопленным украинским морякам – Андрею Эйдеру, Василию Сороке и Андрею Артеменко.

      Об этом сообщил отец Василия Сороки в интервью "100 дней неволи: отец пленного моряка о том, как РФ наказывает пленников за отказ сотрудничать".

      Почти 100 дней Россия не оказывала надлежащей медицинской помощи непосредственно трем тяжелораненым ребятам. Процесс затягивания говорит о том, что неоказание медицинской помощи – один из методов давления на пленных, чтобы психологически их сломать, чтобы парни оговорили себя и друзей,
      – прокомментировал отец Василия – Виктор Сорока.

      Читайте также: Жесткая психологическая обработка и специальные сокамерники, – адвокат про плен украинских моряков

      По его словам, россияне стремятся сломать стратегию защиты моряков, которая базируется на том, что они являются военнопленными, поэтому решение вопроса должно лежать в плоскости Женевской конвенции. Но условия конвенции не выполняются страной-агрессором.

      Россия сегодня ничего не выполняет. Даже элементарные правила человечности и гуманности для этой страны ничего не значат, – отметил отец пленного моряка.

      Он также добавил, что адвокаты пленников добивались, чтобы раненых передали на лечение в другую страну, но получили отказ России без всяких объяснений.

      Как украинские моряки стали российскими военнопленными?25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива пограничный корабль России протаранил буксир украинских военных. Этот буксир был одним из трех украинских военных кораблей, которые законно направлялись из порта Одессы до порта в Мариуполе. В России заявили, что украинские корабли якобы неправомерно вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись до Керченского пролива.

      После атаки украинские корабли продолжили следовать до Мариуполя, однако во время выхода из Керченского пролива пограничные суда РФ устроили стрельбу по украинским судам. Из-за этого 6 украинских военных моряков получили ранения.

      Россия захватила 2 украинских корабля и взяла в плен 24 украинских моряков. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московский СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, что являются военнопленными.

      Предварительное следствие по делу моряков продлится в России до 25 мая.

      Читайте также: Все больше и больше: сколько кораблей Россия уже стянула в Азовское море

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      Теги: Украина – Россия Новости Украины Новости политики Новости России Конфликт в Азовском море СІЗО Украинцы в плену РФ
      Источник: 24 Канал
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