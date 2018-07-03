Россия поддерживает меня больше: украинская модель Снежана Онопко остро высказалась об Украине

Украинская супермодель Снежана Онопко огласила скандальное заявление о своем отношении к Украине и заявила, что она изменила бы свою национальность.

Об этом Снежана Онопко написала на своей странице в Instagram.

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Онопко отметила, что ни один украинский журнал не подписан на нее в социальной сети Instagram и назвала это бойкотом.



"Честно я не пойму это зависть или что это? Моя большая ошибка была остаться жить в этой стране, где люди не терпят людей с другим мнением, с другими взглядами, и людей, которые не боятся высказывать свое мнение, это просто отвратительно, что в моей стране люди настолько завистливы, и совсем не понятны для меня!" – сообщила она.



Кроме того, украинская модель подчеркнула, что Россия поддерживала Онопко гораздо больше.

Россия всю жизнь поддерживала меня гораздо больше, потому что, как бы там ни было, они своих ценят и продвигают! Тоже самое Бразилия, Испания, Америка, Великобритания и многие другие ... Если бы я могла, я бы изменила свою национальность, очень жаль, что я всю свою жизнь прожила в стране, в которой меня ненавидят!

– заявила Снежана.



Скриншот публикации Снежаны Онопко в Instagram