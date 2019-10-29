Россия подготовила почву для дестабилизации в Украине , – Климкин о разведении и плане Кремля

Разведение войск и дискуссия о формуле Штайнмайера поляризует украинское общество, что выгодно России. Нужно вести дискуссию по другой логике.

Такое мнение в комментарии 24 канала высказал экс-министр иностранных дел Павел Климкин.

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Нужно дискутировать не о том, что такое разведение войск и это нужно. А о том – когда и при каких условиях это проводить, как это будет происходить: как зайдет ОБСЕ, каким образом будет контролировать ситуацию, что обеспечит дальнейшую безопасность, для чего это? И главное: что дальше?

– уверен Павел Климкин.

Бывший чиновник отмечает: у многих украинцев есть ощущение, что это отвод, а не разведение войск. Нужно быть откровенными и сказать: какая цена разведения и для чего мы ее платим, говорит он.

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Что произойдет в результате нормандской встречи? Какие могут быть договоренности? Временные рамки выполнения? Мы не знаем, не приведет ли разведение к новым военным или диверсионным действиям России. Военные говорят, что наши позиции не улучшились,

– замечает дипломат.

По мнению бывшего министра, в этом вопросе лучше никакого решения, чем то, которое не поддерживается обществом, и нужно искать консенсус. Климкин считает, что Россия и Путин достигли определенных успехов в создании отсутствия общей повестки дня в Украине, поляризации общества и подготовили почву для дальнейшей дестабилизации.

Президент Зеленский не играет по правилам России, но идет по логике ее требований по нормандского саммита. И это негативно воспринимается обществом, которое не понимает, каким будет результат. В частности, говорит он, какой будет дальше стратегия по ОРДЛО, как дотянуть до нас этих людей, где половина жителей хотят в Россию?

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В ОРДЛО должна быть международная администрация. Нужно идти на компромиссы, но не российские. Потому что тогда Донбасс будет колонией, потом Россия его объединит и Путин будет бить по украинскому югу. Главные вопросы с Россией: Украина и Крым. Донбасс, с точки зрения России, – это средство, которое для Кремля не имеет ценности,

– подчеркнул Павел Климкин.

Разведение сил на Донбассе:



Какой может быть ситуация на Донбассе после разведения сил / Инфографика 24 канала