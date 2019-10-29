Россия подготовила почву для дестабилизации в Украине , – Климкин о разведении и плане Кремля
Разведение войск и дискуссия о формуле Штайнмайера поляризует украинское общество, что выгодно России. Нужно вести дискуссию по другой логике.
Такое мнение в комментарии 24 канала высказал экс-министр иностранных дел Павел Климкин.
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Нужно дискутировать не о том, что такое разведение войск и это нужно. А о том – когда и при каких условиях это проводить, как это будет происходить: как зайдет ОБСЕ, каким образом будет контролировать ситуацию, что обеспечит дальнейшую безопасность, для чего это? И главное: что дальше?
– уверен Павел Климкин.
Бывший чиновник отмечает: у многих украинцев есть ощущение, что это отвод, а не разведение войск. Нужно быть откровенными и сказать: какая цена разведения и для чего мы ее платим, говорит он.
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Что произойдет в результате нормандской встречи? Какие могут быть договоренности? Временные рамки выполнения? Мы не знаем, не приведет ли разведение к новым военным или диверсионным действиям России. Военные говорят, что наши позиции не улучшились,
– замечает дипломат.
По мнению бывшего министра, в этом вопросе лучше никакого решения, чем то, которое не поддерживается обществом, и нужно искать консенсус. Климкин считает, что Россия и Путин достигли определенных успехов в создании отсутствия общей повестки дня в Украине, поляризации общества и подготовили почву для дальнейшей дестабилизации.
Президент Зеленский не играет по правилам России, но идет по логике ее требований по нормандского саммита. И это негативно воспринимается обществом, которое не понимает, каким будет результат. В частности, говорит он, какой будет дальше стратегия по ОРДЛО, как дотянуть до нас этих людей, где половина жителей хотят в Россию?
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В ОРДЛО должна быть международная администрация. Нужно идти на компромиссы, но не российские. Потому что тогда Донбасс будет колонией, потом Россия его объединит и Путин будет бить по украинскому югу. Главные вопросы с Россией: Украина и Крым. Донбасс, с точки зрения России, – это средство, которое для Кремля не имеет ценности,
– подчеркнул Павел Климкин.
Разведение сил на Донбассе:
- 30 июня в ОБСЕ сообщили, что как украинские воины, так и боевики завершили разведение сил и средств на согласованном участке в Станице Луганской. В результате произошли демонтаж передовых фортификационных сооружений и разминирование, также боевики убрали несколько бетонных блоков на участке разведения.
- 1 октября Президент Украины Зеленский рассказал, что на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о начале разведения войск в селе Петровское в Донецкой области и городе Золотое на Луганщине.
- Разведение сил и средств должно стартовать через 7 дней полной тишины на Донбассе. Однако этого до сих пор не состоялось, поскольку пророссийские боевики не прекращают вести огонь.
- Ряд общественных активистов и участников боевых действий выступили против разведения войск, называя этот процесс "капитуляцией перед Россией". В Украине десятки тысяч людей вышли на акции протеста.
- В начале октября ветераны боевых действий на Донбассе прибыли в город Золотое с целью остановить разведение войск и реализацию формулы Штайнмайера. В Командовании Объединенных сил заявили, что эти люди не имеют никакого отношения к украинскому силовому блоку и находятся в Золотом с оружием незаконно.
- В город приехал президент Зеленский и встретился с добровольцами АТО и активистами.
- 29 октября в штабе Объединенных сил заявили, что в 12:00 началось разведение сил на втором участке вблизи Золотого Луганской области. Разведение происходит зеркально с обеих сторон.
Какой может быть ситуация на Донбассе после разведения сил / Инфографика 24 канала