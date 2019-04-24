17:25
24 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТАРИФЫ НА ГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: "Мстители" прибудут в Россию с опозданием. Кандидат-клоун Жарновский
      Вєсті Кремля
      00:50, сегодня
      Вести.UA: Зеленский изучает новые украинские слова. Визит "Зе-команды" к "Дудю"
      Вєсті.UA
      21:17, 23 апреля
      Как выглядят украинские дороги после дорогого ремонта: шокирующие фото и видео
      ЦРУ
      12:53, 19 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить все: Первые дипломатические шаги
      Згадати все
      20:07, 20 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТАРИФЫ НА ГАЗ

      Россия подтвердила, что воюет с Украиной, – Черныш о выдаче паспортов РФ жителям Донбасса

      33 Читати новину українською
      Россия подтвердила, что воюет с Украиной, – Черныш о выдаче паспортов жителям Донбасса
      Россия подтвердила, что воюет с Украиной, – Черныш о выдаче паспортов жителям Донбасса / Фото из открытых источников

      Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных территорий на Донбассе.

      Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш написал в Twitter, что такие действия со стороны страны-агрессора подтверждают, что Россия является стороной конфликта с Украиной.

      Читайте также: Как Путин собирается выстраивать отношения с Украиной: в Кремле дали ответ

      Черныш считает, что такие действия Российской Федерации направлены на эскалацию конфликта на востоке Украины, а не на его урегулирование. К слову, Украина уже обратилась в Совет безопасности ООН из-за скандального указа российского президента.

      Что предусматривает указ Путина? Документ предусматривает, что заявление на выдачу гражданства от жителей самопровозглашенных республик должны рассматривать не дольше трех месяцев. Соответствующий указ появился на сайте российского президента. Указ вступает в силу со дня официального опубликования.

      В документе указано, что лица, которые постоянно проживают на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке.

      blog_ava
      В результате терактов на Шри-Ланке сотни погибших: что известно
      сегодня
      5044
      Теги: Новости политики Новости Луганска Новости Донецка Новости России Война на Донбассе Владимир Путин Украина – Россия Новости Украины
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Приходят умереть: сколько террористов погибло на Донбассе в марте-2019 – список
      сегодня , 17:08 Приходят умереть: сколько террористов погибло на Донбассе в марте-2019 – список
      Юрій Бутусов 1515
      Нужно сократить количество государственных вузов в Украине, – эксперт о реформе образования
      сегодня , 16:02 Нужно сократить количество государственных вузов в Украине, – эксперт о реформе образования
      Ірина Поліщук 278
      Росія і "ЛДНР" планують звинуватити українські спецслужби в диверсіях на території РФ
      сегодня , 14:27 Росія і "ЛДНР" планують звинуватити українські спецслужби в диверсіях на території РФ
      Дмитро Снєгирьов 753
      Как дать вторую жизнь старой мебели: простые лайфхаки
      23 апреля , 10:30 Как дать вторую жизнь старой мебели: простые лайфхаки
      593
      Достижения и провалы Порошенко: что сделал президент для Украины за 5 лет
      сегодня , 12:40 Достижения и провалы Порошенко: что сделал президент для Украины за 5 лет
      Наталя Боднар 773
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Новые санкции США против России не будут эффективными, – эксперт назвал причину
       12 ноября 2018 , 07:01
      Лига Европы: Спартак перестрелял Рейнджерс, Лацио и Айнтрахт вышли из группы, Генк Малиновского вырвал ничью
       8 ноября 2018 , 21:59
      Месси установил очередной рекорд по забитым голам
       23 декабря 2018 , 00:25
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук