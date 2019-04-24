Россия подтвердила, что воюет с Украиной, – Черныш о выдаче паспортов РФ жителям Донбасса

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных территорий на Донбассе.

Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш написал в Twitter, что такие действия со стороны страны-агрессора подтверждают, что Россия является стороной конфликта с Украиной.

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Черныш считает, что такие действия Российской Федерации направлены на эскалацию конфликта на востоке Украины, а не на его урегулирование. К слову, Украина уже обратилась в Совет безопасности ООН из-за скандального указа российского президента.

Что предусматривает указ Путина? Документ предусматривает, что заявление на выдачу гражданства от жителей самопровозглашенных республик должны рассматривать не дольше трех месяцев. Соответствующий указ появился на сайте российского президента. Указ вступает в силу со дня официального опубликования.

В документе указано, что лица, которые постоянно проживают на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке.