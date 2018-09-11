Россия поиздевалась над соперником Украины в Лиге наций: видео

Сборная России в товарищеском матче разгромила соперника сборной Украины в Лиге наций Чехию.

Наставник сборной Чехии Карел Яролим по сравнению с матчем с Украиной сделал сразу семь замен в основном составе. Однако результат получился еще хуже, чем в поединке с "сине-желтыми".

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Уже после первого тайма хозяева выигрывали со счетом 3: 0 после дубля Ионова и гола Заболотного. После перерыва вратарю Томашу Коубеку пришлось еще дважды пропустить. Единственный гол в составе чехов на счету другого Томаша – Соучека.

Россия – Чехия 5:1

Голи: Ионов, 8, 29, (пен), Заболотний, 24, Ерохин, 79, Полоз, 83 – Соучек, 74

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