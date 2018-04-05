Россия пойдет на уступки только под внешним давлением, – эксперт о Нормандском формате

Есть сомнения в прогрессе и эффективности переговоров в Нормандском формате, если бы такая встреча состоялась. Этот формат зависит от переговоров на уровне США – Россия, за которые отвечают Курт Волкер и Владислав Сурков.

Об этом сайту "24" рассказал политический эксперт Василий Мокан.

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Политолог замечает: переговоры в Нормандском формате Украины с европейскими партнерами – Германией и Францией – продолжаются постоянно. Но встречи в Нормандском формате блокирует именно Россия.

По словам Мокана, Нормандский формат может дать свой результат, только если будет согласован какой-то определенный компромисс – или это будет дорожная карта по выполнению "Минска-2" или постепенного введения миротворческих сил, Россия согласится сделать шаги в сфере безопасности. И эти решения были бы утверждены на самом высоком уровне – главами государств "нормандской четверки".

"Позиции и видение путей решения конфликта на Донбассе по минским соглашениям со стороны Украины, Германии и Франции сходятся. Их суть в том, что Россия должна сделать первый шаг к миру: прекратить обстрелы, начать отводить собственное вооружение и оккупационные войска. Россия этих договоренностей не придерживается. А многочисленные договоренности о перемирии используются Кремлем и подконтрольными ему пророссийскими боевиками только для передислокации вооруженных сил", – подчеркивает Василий Мокан.

Поэтому, по его мнению, даже если такая встреча состоится – формальная или нет – это будет просто сверка часов, разговор о том, как двигаться, и возможно дальше двигаться. Но поскольку РФ эти намерения блокирует, это означает, что у Москвы нет желания договариваться и идти на уступки. Предпосылок для встречи Нормандского формата, чтобы это дало конкретные результаты, по его мнению, нет.

Единственное, что может заставить Россию пойти на уступки, это внешнее давление – не только санкции, но и различные формы бойкота – спортивных мероприятий, выдворение дипломатов. Различные формы давления истощают и выхолащивают РФ экономически и технологически,

– подчеркнул Мокан.

Напомним, российская газета "Коммерсантъ" со ссылкой на информированные источники в Киеве сообщила, что саммит лидеров Германии, Франции и Украины без России, посвященный размещению миротворцев ООН на Донбассе, может состояться в мае в городе Ахен на западе Германии. Источник в МИД России заявил, что Москва не возражает против контактов в подобном формате. Потому что вопрос о миротворцах на Донбассе будет решаться не в Ахене, а в Совбезе ООН.

Как известно, президент Украины Петр Порошенко планирует 10 апреля с официальным визитом посетить Берлин и встретиться с канцлером Германии Ангелой Меркель. Одной из тем разговора будет размещение миротворцев на оккупированном Донбассе.

Что такое Нормандский формат? Тип встреч в четырехстороннем формате: Украина-Германия-Франция-Россия по разрешению вооруженного конфликта на востоке Украины. Впервые состоялась 6 июня 2014 года в городке Бенувиль, что в Нормандии (Франция) в рамках празднования 70-летия операции "Оверлорд" и открытия так называемого второго фронта Второй мировой войны.