"Россия полностью оборудована для смерти": журналист о пожаре в Кемерово

Трагедия в результате пожара в торговом центре российского города Кемерово, в которой погибли дети, стала следствием общей ситуации в России. Страна "со всех сторон заточена под смерть".

Такое мнение на своей странице в Facebook высказал заместитель гендиректора телеканала ATR Айдер Муждабаев.

Отметим, что количество погибших в пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово выросло до 48 человек, еще 16 человек числятся пропавшими без вести.

Когда взрослые заняты строительством большого рейха, дети всегда горят. И не только дети. Там в принципе не может работать сигнализация, не могут быть открыты аварийные двери, потому что в рейхе не это главное от слова "совсем",

– говорится в сообщении Муджабаева.

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"Главное – слушаться начальство, обманывать друг друга и, сколько возможно, воровать. Умение ползать, врать, воровать – основные преимущества раба. А жизнь – ни чужая, ни своя – ничего не стоит", – отметил заместитель гендиректора ATR.

Он также выразил убеждение, что для России трагедии со смертями являются не случайностью, а закономерностью, "там для таких трагедий сделано абсолютно все".

Страна полностью оборудована для смерти, в смерти весь ее метафизический смысл. Страна со всех сторон заточена под нее. Все бы очень удивились, если бы пожарная сигнализация сработала, а пути эвакуации были в полном порядке. А так – никто абсолютно не удивлен,

– отметил Муджабаев.

Он также выразил убеждение, что "школьников сожгли заживо взрослые, которые их окружают".

"Они и весь мир готовы превратить в пепел, но, думаю, не получится. В решающий момент выяснится, что из ракеты кто-то что-то украл, а стартовая система – фейковая", – предположил заместитель гендиректора ATR.

Напомним, что пожар в российском городе Кемерово вспыхнул 25 марта. По словам очевидцев не сработали ни сигнализация, ни система оповещения. Из-за густого черного дыма некоторые из посетителей оказался отрезанными от аварийных выходов. Некоторые из них в отчаянии выпрыгивали из окон.