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Россия получила штраф от ФИФА за поступок болельщиков на ЧМ-2018

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ЧМ-2018: ФИФА оштрафовала Российский футбольный союз
ЧМ-2018: ФИФА оштрафовала Российский футбольный союз / Фото из свободных сетей

ФИФА оштрафовала Российский футбольный союз на 10 тысяч швейцарских франков (около 10 тысяч долларов). Причиной стал дискриминационный баннер, который болельщики демонстрировали во время матча между сборными России и Уругвая.

Об этом сообщает Reuters.

При этом не уточняется, что именно было написано на баннере.

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Кроме того, ФИФА наложила штраф в размере 20 тысяч швейцарских франков на Сербию за баннер "с политическим и оскорбительным" подтекстом на матче с Бразилией.

А Федерация Мексики потерпела санкций на 15 тысяч швейцарских франков за поведение болельщиков, которые бросали посторонние предметы на поле во время матча со Швецией.

Федерация футбола Марокко получила штраф в размере 65 тысяч швейцарских франков за инцидент на трибунах во время матча с Испанией и за то, что 6 представителей техперсонала вышли на поле после финального свистка.

Теги: Марокко Мексика Сербия Штрафы Чемпионат мира по футболу - 2018 ФИФА Новости России Новости спорта
Источник: 24 Канал
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