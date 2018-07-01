Россия получила штраф от ФИФА за поступок болельщиков на ЧМ-2018

ФИФА оштрафовала Российский футбольный союз на 10 тысяч швейцарских франков (около 10 тысяч долларов). Причиной стал дискриминационный баннер, который болельщики демонстрировали во время матча между сборными России и Уругвая.

Об этом сообщает Reuters.

При этом не уточняется, что именно было написано на баннере.

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Кроме того, ФИФА наложила штраф в размере 20 тысяч швейцарских франков на Сербию за баннер "с политическим и оскорбительным" подтекстом на матче с Бразилией.

А Федерация Мексики потерпела санкций на 15 тысяч швейцарских франков за поведение болельщиков, которые бросали посторонние предметы на поле во время матча со Швецией.

Федерация футбола Марокко получила штраф в размере 65 тысяч швейцарских франков за инцидент на трибунах во время матча с Испанией и за то, что 6 представителей техперсонала вышли на поле после финального свистка.