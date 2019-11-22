Россия пошла на огромные уступки: Поклонская требует говорить "в Украине", а не "на Украине"

Бывшая "прокуресса" аннексированного Россией Крыма, а ныне "депутат от Крыма" Государственной думы РФ Наталья Поклонская внезапно взялась объяснять правила русского языка. Причем не абы как, а на примере Украины: мол, правильно говорить "в Украине", а не "на Украине".

В эфире российского телеканала "Дождь" Поклонскую спросили о нынешних отношениях между Украиной и Россией. В ответ женщина заявила, что видит стремление "к нормализации отношений" с украинской стороны.

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Поклонская порадовалась, что Восток Украины может быть услышан новым президентом, потому что предыдущий был "преступником" (нет, речь не о Путине, а о украинских президентах).

А вот дальше Поклонскую почему-то потянуло на философию освещения событий в Украине на русском телевидении. Мол, к участию в российских телепрограммах приглашают "шутов из Украины", которые показывают, "какие хохлы тупые". "Но это неправильно", – возмущалась Поклонская.

"Я бы предложила пригласить какого-то депутата из новой власти", – советует она. Жаль, фамилий не назвала.

И сразу после этого Поклонская обратила внимание, что в подобных телешоу всегда неправильно употребляют выражение "на Украине" – вместо "в Украине". В ответ на такой пассаж ведущая шоу "сливной бачок" Скабеева в который раз доказала справедливость фамилии, выдав вот такой зашквар: "В Украине? Ну это прямо позиция".

Наталья Поклонская известна своей "любовью" к Украине. В частности, она время от времени называет ее "окраиной России", и еще с большей регулярностью пытается вернуть актуальность "неделимого братства" Украины, Беларуси и России.



Что же, заметим, что сами дамы Поклонская, как и госпожа Скабеева, безусловно, вольны идти и на, и в. Главное, пусть не забывают, что Крым – это Украина.