Россия построила забор на админгранице с оккупированным Крымом: появилась реакция МИД Украины
Строительство Российской Федерацией заграждения на админгранице оккупированного Крыма с Украиной не меняет факт незаконной аннексии полуострова и его статус.
Об этом сообщает МИД Украины в Twitter.
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Ранее 24 канал сообщал, что Федеральная служба безопасности Российской Федерации сообщила о том, что на севере Крыма закончены работы по возведению заграждения. Как отметил председатель Госпогранслужбы Украины Олег Слободян, установленное русскими заграждение не видно с материковой части Украины.
Сооружение государством-оккупантом мостов, заборов или ограждений ничего не изменит в статусе украинского Крыма. Правовая ответственность кремлевского оккупационного режима за преступления неизбежна,
– говорится в сообщении.
Напомним, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Гримчак сказал, подобными действиями со стороны Россия будет пытаться убедить местное население, что с аннексированным Крымом "уже все вопросы решены, что там уже обустроена граница и никаких изменений не будет".