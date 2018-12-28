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      Россия построила забор на админгранице с оккупированным Крымом: появилась реакция МИД Украины

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      В МИД прокомментировали забор РФ на админгранице с оккупированным Крымом
      В МИД прокомментировали забор РФ на админгранице с оккупированным Крымом / Фото из открытых источников

      Строительство Российской Федерацией заграждения на админгранице оккупированного Крыма с Украиной не меняет факт незаконной аннексии полуострова и его статус.

      Об этом сообщает МИД Украины в Twitter.

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      Ранее 24 канал сообщал, что Федеральная служба безопасности Российской Федерации сообщила о том, что на севере Крыма закончены работы по возведению заграждения. Как отметил председатель Госпогранслужбы Украины Олег Слободян, установленное русскими заграждение не видно с материковой части Украины.

      Сооружение государством-оккупантом мостов, заборов или ограждений ничего не изменит в статусе украинского Крыма. Правовая ответственность кремлевского оккупационного режима за преступления неизбежна,
      – говорится в сообщении.

       

      Напомним, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Гримчак сказал, подобными действиями со стороны Россия будет пытаться убедить местное население, что с аннексированным Крымом "уже все вопросы решены, что там уже обустроена граница и никаких изменений не будет".

      Теги: Новости России Новости Украины Новости политики Украина – Россия МИД Украины Новости Крыма Аннексия Крыма
      Источник: 24 канал
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