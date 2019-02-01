Россия построит еще один газопровод в обход Украины, – СМИ

Болгария обязалась построить новый газопровод в обход Украины. Все для того чтобы перекачивать российский газ из Турции в Сербию.

Приблизительная стоимость проекта 1,4 миллиарда евро, пишет EUobserver.

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Болгария обязалась построить новый газопровод для перекачки российского газа из Турции в Сербию после того, как три фирмы заключили контракты на его использование.

Включительно с российским "Газпромом", болгарским "Булгаргазом" и швейцарской фирмой "МЕТ",

– говорится в сообщении.

Дипломаты США и ЕС высказали предположение, что такой проект усилит зависимость ЕС от газа, а также угрожает украинской безопасности.

Российская Федерация уже строит "Северный поток-2", чтобы обойти Украину. Две ветки "Северного потока-2" должны быть построены до конца 2019 года, а поставки им газа в Европу должны начаться с 1 января 2020 года. Общая мощность газопровода составляет 55 миллиардов кубометров газа в год.

Что такое "Северный поток-2"?

Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Германия, Финляндия и Швеция выдали все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, Словакия, США и Дания. Появление этого газопровода увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.