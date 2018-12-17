Россия потеряет остальную Украину, если признает "ЛНР" и "ДНР", — глава МИД РФ Лавров

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что признание Россией самопровозглашенных республик "ЛНР" и "ДНР" будет означать для России потерю "всей остальной Украины", а оставлять ее "нацистам" нельзя.

Об этом сообщает ТАСС.

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Известно, что на вопрос журналиста, почему Россия не признает самопровозглашенные республики боевиков, он ответил:

Вы хотите признать "ЛНР" и "ДНР"? А дальше? Потерять всю остальную Украину, оставить ее нацистам?,

– прокомментировал Сергей Лавров.

Более того, он добавил, что украинский режим имеет признаки нацистского. Лавров сказал, что Россия с ним не воюет — это делают "граждане Украины с Донбасса". По словам Лаврова, для России очень важно украинское государство. Из-за этого РФ не прерывает отношения с Киевом, несмотря на "режим Запада".

Мы имеем отношения с украинским государством украинское государство — это гораздо больше и важнее для нас, чем тот режим, который оказался у власти благодаря предательству Западом всех норм международного права и международного поведения,

— сказал Лавров.

По его мнению, украинский народ "ни при чем" и хочет "вернуться к нормальным отношениям с Россией".

Ранее 24 канал сообщал, что министр иностранных дел России Сергей Лавров посетовал, что на заседании ОБСЕ не воспринимают предложения российской стороны. Министр утверждает, что подготовленные документы не приняли только из-за того, "что их предложила Россия".