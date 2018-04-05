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Россия повторит судьбу Советского Союза и с ее распадом ситуация улучшится, – экс-министр

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Россия повторит судьбу СССР, считает Огрызко
Россия повторит судьбу СССР, считает Огрызко / Фото из открытых источников

В результате войны России против Украины РФ может постигнуть судьба Советского Союза, который в конце развалился. В случае развала России "на северном полушарии мы будем иметь мир и покой".

Такое мнение в комментарии изданию "Обозреватель" высказал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

"Россия не так, чтобы воевала против Украины, она просто считает ее своей колонией и частью. И то, что мы видим сегодня, это просто финальный акт этой нереалистичной оценки того, что происходит", – убежден экс-глава МИД.

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Он также отметил, что мышление России является имперским, и в своей империи РФ видит место не только для Украины, но и для Беларуси, Польши, Прибалтики, Финляндии, не говоря о странах Средней Азии.

И это, возможно, фантомные боли, когда то, что считается своим, говорит, что мы имеем свое, а вы свое, это вызывает ответную реакцию. Но это будет иметь для самой России очень катастрофические последствия, так как в действительности она может, и скорее всего, повторит судьбу Советского Союза,
– отметил Огрызко.

Дипломат также выразил надежду, что после распада России, на Украину не будет давить уже никто.

"Если она (Россия) превратится в несколько государств, и каждое государство будет ставить целью нормальное развитие в поддержке дружеских отношений, то эта имперскость исчезнет. С распадом России ситуация улучшится, и на северном полушарии мы будем иметь мир и спокойствие", – резюмировал экс глава МИД Украины.

Теги: Новости России Новости политики История СССР
Источник: 24 Канал
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