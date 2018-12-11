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      РОМАН НАСИРОВ ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Россия предоставила спортсменам из Беларуси особые привилегии

      17 Читати новину українською
      Спортсмены из Беларуси не будут считаться легионерами в России
      Спортсмены из Беларуси не будут считаться легионерами в России / Belarus.by

      Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что в ближайшее время вступит в силу решение не учитывать в России легионеров белорусских спортсменов в ряде командных видов спорта.

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      "В течение нескольких лет мы работали, обсуждали тему белорусских легионеров с юристами, было принято решение, что сначала белорусские хоккеисты смогут наравне с российскими хоккеистами выступать в командах, на которые не будут распространяться ограничения.

      Также принято решение относительно других спортсменов, других командных видов спорта – футбол, гандбол, баскетбол и ряд других. Буквально в течение нескольких недель это решение вступает в силу", – цитирует Колобкова "РИА Новости".

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      "Указ уже подписан и вступил в силу. В хоккее этот вопрос уже закрыт", – добавил Колобков после встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

      Министр отметил, что в других видах спорта есть определенная процедура вступления в силу решения.

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      Теги: Спорт Хоккей
      Источник: 24 Канал
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