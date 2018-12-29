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      Россия придумала новую провокацию против Вооруженных сил Украины: Полторак рассказал детали

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      Полторак рассказал о новой провокации России
      Полторак рассказал о новой провокации России / Фото из открытых источников

      Вооруженные силы Украины не планируют осуществлять наступление на Донбассе в ближайшее время, а заявления о якобы возможных химических атаках в регионе является очередной провокацией Российской Федерации.

      Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак, передает Укринформ.

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      По его словам, это не первая провокация, которую Россия готовит в отношении Украины и о которой заявляет.

      Вооруженные силы Украины не планировали, не планируют и не будут планировать такие провокации. Вооруженные силы не планируют осуществлять наступление в ближайшее время. Вооруженные силы выполняют все договоренности, в том числе и последнюю договоренность о перемирии, которое сегодня началось в 00:00, и которое сегодня уже не выполняется террористическими группировками, поскольку уже есть один обстрел,
      – подчеркнул министр.

      В частности, Полторак отметил, что украинская сторона ответственно относится к своим обязательствам, поэтому такая информация является лишь провокацией и диверсией Кремля.

      Отметим, недавно российские СМИ ранее распространили информацию о том, что Украина якобы завезла на подконтрольную территорию Донбасса бочки с ядовитым химическим веществом.

      Напомним, ранее одно из российских пропагандистских изданий обнародовало заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова. В частности, дипломат отметил, что в последние дни декабря президент Украины Петр Порошенко якобы готовит провокацию на границе с оккупированным Россией Крымом. В Украине измышления Лаврова прокомментировали премьер Владимир Гройсман и секретарь СНБО Александр Турчинов, они назвали слова главы МИД РФ бредом. Впоследствии пропагандисты Кремля в деталях описали 5 возможных вариантов наступления Украины на РФ.

      Теги: Новости Украины Российская пропаганда Новости России Украина – Россия Новости политики Вооруженные силы Украины Война на Донбассе Степан Полторак
      Источник: 24 Канал
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