Россия пригрозила Усику судом

Срыв финального боя Всемирной боксерской суперсерии между Александром Усиком и Муратом Гассиевим может повлечь серьезные последствия.

Такое заявление на страницах ТАСС сделал генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев, намекнув именно на последствия для украинской стороны.

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Кремлев отметил, что на организацию боя уже ушло немало средств и в случае срыва Россия пойдет судиться.

"Контракты боксеров из WBSS достаточно жесткие, поэтому срыв боя одной из сторон может иметь серьезные последствия, в частности, суды. На организацию боя уже потратили приличную сумму. Но по факту это уже зона ответственности WBSS, и только с ними можно вести переговоры. Ну, а нарушение договоренностей и последующие разбирательства могут повлиять на карьеру Усика", – заявил он.

Напомним, финальная встреча WBSS между Муратом Гассиев и Александр Усик состоится 21 июля на арене спорткомплекса "Олимпийский". Ранее Усик отказывался драться в России, но потом передумал и заявил, что поедет в Москву только за победой.



Победитель поединка получит титулы чемпиона в тяжелом весе (WBA, WBC, WBO, IBF и по версии The Ring), трофей Мохаммеда Али и чек на 10 миллионов долларов.



Также уже известно, с кем может выйти на ринг победитель пары Усик – Гассиев.