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      Россия привезла на форум ООН крымского коллаборанта: как реагируют в Украине

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      Крымский коллаборационист Руслан Бальбек / РосСМИ

      Инцидент произошел в Женеве на Форуме по вопросам меньшинств ООН. Туда в составе российской делегации прибыл незаконно избранный в Госдуму РФ от оккупированного Крыма коллаборационист Руслан Бальбек.

      О неприятной ситуации написал на своей фейсбук-странице бывший постоянный представитель президента в Крыму Борис Бабин.

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      Как оказалось, на Форум ООН по меньшинствам РФ привезла Руслана Бальбека, который сейчас спокойно сидит на месте российской делегации. Очень хотелось бы услышать официальное реагирование, потому что нас уже утром попытались поливать дерьмом в своих выступлениях и российская и венгерская делегации,
      – отметил он.

      Наконец, украинские дипломаты отреагировали на инцидент. Так, на фейсбук-странице Постоянного представительства Украины в Женеве сообщили, что уже направили официальную вербальную ноту в Управление верховного комиссара ООН по правам человека, а также в Управление по правовым вопросам штаб-квартиры ООН.

      Кто такой Руслан Бальбек?
      Коллаборационист из Крыма, пророссийский политик. До оккупации полуострова Россией был помощником народного депутата от "Партии Регионов" Дмитрия Шенцева. Выступал с критикой Меджлиса крымскотатарского народа и их лидеров. Обвинял Меджлис в связях с американским сенатором Джоном Маккейном.

      С апреля 2014-му стал членом провластной в РФ партии "Единая Россия". 18 сентября 2016 года избран депутатом Госдумы России 8 созыва.

      Критикует политику Украины, США и Запада в целом. Считает, что действия Киева направлены на "разъединение украинского народа и культурного единства евразийского пространства".

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики ООН МИД Украины Украина – Россия Новости России Аннексия Крыма Новости Крыма
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