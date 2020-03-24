Россия привыкла к санкциям, они уже не беспокоят Путина, – российский журналист

У России пока нет ни политического, ни экономического интереса к завершению войны на Донбассе. Она давно адаптировалась к санкциям, которые Запад ввел из-за агрессии против Украины.

Еще до недавнего времени не учитывать санкции позволяли цены на нефть, рассказал бывший главный редактор российского издания Newsweek Михаил Фишман в интервью "Новому времени".

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Да и при нынешнем падении цен на нефть российский бюджет чувствует себя достаточно стабильно. И в Кремле спокойные. Есть определенная стагнация, которая впоследствии перейдет в депрессию, но пока нет признаков, что это беспокоит Владимира Путина,

– рассказал журналист.

По его словам, для России до сих пор остаются неизменными цели войны на Донбассе. Мол, цель не в самом конфликте на территории Украины, а в политических бонусах, которые он может дать России.

"Задача в том, чтобы добиться стратегических целей. Они достаточно очевидны и заключаются в том, что Донбасс должен быть интегрирован в состав Украины на условиях Кремля. Первоочередная цель – влиять на украинскую внешнюю политику", – заявил Михаил Фишман.

Он убежден, что Россия хочет "впихнуть" Украине ее же две области, но на своих условиях. Финальная цель – чтобы те могли ветировать важные внешнеполитические решения Украины.

Это стратегическая цель, которая была сформулирована достаточно давно. Сейчас не заметно никаких признаков того, чтобы она менялась. Вот в чем смысл происходящего на Донбассе. Видимо, это понятно и в Киеве, и точно понятно в Москве,

– резюмировал бывший главный редактор Newsweek.

Что известно о санкциях против России?

Первые санкции мировое сообщество ввело против России в 2014 году из-за аннексии Крыма. Впоследствии они были расширены из-за российского вторжения на Донбасс.



После этого международные санкции постоянно расширялисьиз- за обострения боевых действий в Украине, строительства "Северного потока-2", попытки убийства Сергея Скрипаля и тому подобное.



Потери России из-за санкций в 2014 – 2015 годах оценивали в 800 миллиардов рублей. Это примерно равно 280 миллиардам гривен.