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      Россия привыкла к санкциям, они уже не беспокоят Путина, – российский журналист

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      У России пока нет ни политического, ни экономического интереса к завершению войны на Донбассе. Она давно адаптировалась к санкциям, которые Запад ввел из-за агрессии против Украины.

      Еще до недавнего времени не учитывать санкции позволяли цены на нефть, рассказал бывший главный редактор российского издания Newsweek Михаил Фишман в интервью "Новому времени".

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      Да и при нынешнем падении цен на нефть российский бюджет чувствует себя достаточно стабильно. И в Кремле спокойные. Есть определенная стагнация, которая впоследствии перейдет в депрессию, но пока нет признаков, что это беспокоит Владимира Путина,
      – рассказал журналист.

      По его словам, для России до сих пор остаются неизменными цели войны на Донбассе. Мол, цель не в самом конфликте на территории Украины, а в политических бонусах, которые он может дать России.

      "Задача в том, чтобы добиться стратегических целей. Они достаточно очевидны и заключаются в том, что Донбасс должен быть интегрирован в состав Украины на условиях Кремля. Первоочередная цель – влиять на украинскую внешнюю политику", – заявил Михаил Фишман.

      Он убежден, что Россия хочет "впихнуть" Украине ее же две области, но на своих условиях. Финальная цель – чтобы те могли ветировать важные внешнеполитические решения Украины.

      Это стратегическая цель, которая была сформулирована достаточно давно. Сейчас не заметно никаких признаков того, чтобы она менялась. Вот в чем смысл происходящего на Донбассе. Видимо, это понятно и в Киеве, и точно понятно в Москве,
      – резюмировал бывший главный редактор Newsweek.

      Что известно о санкциях против России?
      Первые санкции мировое сообщество ввело против России в 2014 году из-за аннексии Крыма. Впоследствии они были расширены из-за российского вторжения на Донбасс.

      После этого международные санкции постоянно расширялисьиз- за обострения боевых действий в Украине, строительства "Северного потока-2", попытки убийства Сергея Скрипаля и тому подобное.

      Потери России из-за санкций в 2014 – 2015 годах оценивали в 800 миллиардов рублей. Это примерно равно 280 миллиардам гривен.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Путин Аннексия Крыма Новости России Украина – Россия Война на Донбассе
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