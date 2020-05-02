Россия прячет виновников трагедии в Одессе: МИД Украины напомнило Кремлю о событиях 2 мая

Трагические события 2 мая 2014 года в Одессе были элементом реализации Россией провального проекта "Новороссия". Говорится о дестабилизации востока и юга Украины российскими оккупантами и создании так называемых "народных республик".

Дипломаты отметили, что 2 мая должно было стать решающим днем ​​в реализации таких планов. Заявление обнародовала пресс-служба МИД Украины в шестую годовщину трагедии 2 мая в Одессе.

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Напоминание от украинских дипломатов о роли России в организации столкновений в Одессе

В Одессе пророссийские силы действовали по сценарию, который уже был реализован российскими кураторами на Донбассе. Говорится о провозглашении фейковой "народной республики", массовых беспорядках с применением оружия с помощью завезенных боевиков, запугивании местных активистов, параличе местных органов власти и силовых структур.

Говорится о провозглашении фейковой "народной республики", массовых беспорядках с применением оружия с помощью завезенных боевиков, запугивании местных активистов, параличе местных органов власти и силовых структур. Нападение вооруженных и экипированных экстремистов под российскими флагами на мирную демонстрацию за единство Украины стало спусковым крючком для дальнейших событий и привело к первым жертвам.

Интересно, что российская сторона в своих заявлениях о событиях в Одессе ни разу не упоминает о кровавых событиях в центре города, предшествующих пожару в Доме профсоюзов. Также не упоминаются установленные факты внутренних возгораний в Доме профсоюзов и спасение заблокированных в охваченном пожаром доме участниками демонстрации за единство Украины.

Дипломаты подчеркнули, что украинские правоохранительные органы делают все возможное для поиска и привлечения к ответственности виновных в преступлениях лиц. По результатам расследований относительно уголовных производств по фактам событий в Одессе 2 мая 2014 года в суд направлено 37 обвинительных актов. Относительно трех лиц судами вынесены обвинительные приговоры.

Москва не только прятала одного из главных фигурантов расследования, бывшего заместителя начальника ГУ МВД Одесской области Фучеджи, но и предоставила ему гражданство РФ и под этим предлогом отказала Украине в его экстрадиции,

– заявили в МИД.

Кроме того, в рамках переговоров о проведении взаимного освобождения удерживаемых лиц в сентябре – декабре 2019 года Россия настаивала на выдаче не менее девяти человек, принимавших прямое или косвенное участие в организации массовых беспорядков в Одессе под российскими флагами.

Что известно о трагических событиях в Одессе 2 мая 2014 года?Шесть лет назад в Одессе проходили акции проукраинских жителей города. На активистов напали пророссийские коллаборационисты. Конфликт возник на улице Греческой. Там во время столкновений погибли шесть человек. Затем противостояния переместились на Куликовое поле, где был палаточный городок так называемого антимайдана.



Часть антимайдановцев сбежали в Дом профсоюзов, где вспыхнул пожар. Большинство людей задохнулись дымом. Всего в этот день погибли 48 человек, еще около 200 – получили ранения. По информации активистов и очевидцев, антимайдановцам финансово и организационно способствовала Россия.



Пока никто из чиновников не был привлечен к ответственности за несвоевременные действия во время беспорядков в центре Одессы и пожара на Куликовом поле.