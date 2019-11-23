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      Россия продвигала теорию вмешательства Украины в выборы в США, – The New York Times

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      Россия продвигала теорию вмешательства Украины в выборы в США, – The New York Times / Укринформ

      Россияне два года распространяли конспирологические теории о вмешательстве Украины в выборы в США в 2016 году и смогли убедить в этом часть американских политиков.

      Об этом сообщило авторитетное издание The New York Times со ссылкой на отчет разведслужб.

      Важно! Джулиани обвинил Байдена в подкупе Порошенко, – СМИ

      В документе указано: чтобы распространять дезинформацию, Кремль использовал влиятельных российских и украинских олигархов, бизнесменов и политиков. Им предоставляли искаженную информацию, которую те потом передавали или американским коллегам, или политикам и даже журналистам.

      К распространению лжи относительно Украины присоединился и лично Владимир Путин, который публично говорил о возможном украинском вмешательстве.

      Отметим, что на слушаниях в Конгрессе бывшая советница Трампа из российских вопросов подтвердила: вмешательство в американские выборы в 2016 году осуществляла Россия, а не Украина. Это установили американские спецслужбы и спецпрокурор Роберт Мюллер за два года расследования.

      О каком вмешательстве в выборы США идет речь?

      Американский президент Дональд Трамп и его адвокат Рудольф Джулиани пытались найти доказательства того, что Украина вмешивалась в президентские выборы в США в 2016 году. Американский лидер считал, что пропавшую переписку Хиллари Клинтон можно найти именно на серверах в Украине.

      Скандальный разговор Трампа и Зеленского: полный текст – в материале 24 канала.

      Кроме того, лидер США считал, что "некоторые силы в Украине", связанные с Демократической партией, помогали распространять компромат о главе избирательного штаба Трампа Поле Манафорте.

      Во время телефонного разговора Трамп рекомендовал Зеленскому сотрудничать с генпрокурором США, в частности по вопросу возможного похищения Украиной переписок Демократической партии и Клинтон. Однако Зеленский заявлял, что Трамп никаких доказательств о вмешательстве Украины в выборы США не предоставлял, а если предоставит, "то обязательно будем расследовать".

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости США Расследования Владимир Путин Выборы в США Новости России
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