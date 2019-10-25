Россия проиграла "Ощадбанку" апелляцию о возмещении 1,3 миллиарда долларов из-за оккупации Крыма

Парижский Апелляционный суд принял решения в пользу украинского "Ощадбанка" отклонив ходатайство РФ о прекращении исполнения решения международного арбитража.

Поэтому теперь РФ обязана возместить "Ощадбанка" 1,3 миллиарда долларов убытков, причиненных в результате оккупации Крыма, сообщил председатель правления "Ощадбанка" Андрей Пышный на своей фейсбук-странице.

Интересно: Субсидии для Украинской: почему могут прекратить выплату льгот

Россия аргументировала свои требования тем, что якобы такое решении арбитража может ей существенно повредить, однако судья, несмотря на эти абсурдные замечания, отклонил заявление.

Он отметил, что требования по выполнению решения следует оценивать, исходя из конкретных обстоятельств дела и ссылки на гипотетические основания, были приведены Россией, являются недопустимыми.

Суд также отметил, что принудительное исполнение решения не поставит под угрозу финансовое положение РФ и Сбербанк не подвергает риску возможном возвращении средств в случае отмены решения.

Что известно о процессе между "Сбербанком" и Россией?26 ноября 2018 Арбитражный суд в Париже вынес вердикт в пользу "Сбербанка" - взыскать с Российской Федерации убытки, которые понес банк в результате аннексии Крыма в размере 1,3 миллиарда долларов. Российское Министерство юстиции тогда заявил, что Россия не признает решение Международного арбитража и не будет компенсировать убытки "Ощадбанка".



Решение Международного инвестиционного арбитражного суда в споре между "Сбербанком" и Россией, которое было принято в Париже, может быть принудительно исполнено в 154 иностранных государствах.