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      Россия проиграла "Ощадбанку" апелляцию о возмещении 1,3 миллиарда долларов за оккупацию Крыма

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      Суд встал на сторону "Ощадбанка"
      Суд встал на сторону "Ощадбанка" / Коллаж 24 канала

      Парижский Апелляционный суд принял решения в пользу украинского "Ощадбанка", отклонив ходатайство РФ о прекращении исполнения решения международного арбитража.

      Поэтому теперь РФ обязана возместить "Ощадбанку" 1,3 миллиарда долларов убытков, причиненных в результате оккупации Крыма, сообщил председатель правления "Ощадбанка" Андрей Пышный на своей фейсбук-странице.

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      Россия аргументировала свои требования тем, что якобы такое решение арбитража может ей существенно повредить, однако судья, несмотря на эти абсурдные замечания, отклонил заявление.

      Судья отметил, что требования по выполнению решения следует оценивать, исходя из конкретных обстоятельств дела и ссылки на гипотетические основания, приведенные Россией, недопустимы.

      Суд также отметил, что принудительное исполнение решения не поставит под угрозу финансовое положение РФ, и Ощадбанк не подвергает риску возможное возвращение средств в случае отмены решения.

      Что известно о процессе между "Ощадбанком" и Россией?
      26 ноября 2018 года Арбитражный суд в Париже вынес вердикт в пользу "Ощадбанка" — взыскать с Российской Федерации убытки, которые понес банк в результате аннексии Крыма в размере 1,3 миллиарда долларов. Российское Министерство юстиции тогда заявило, что Россия не признает решение Международного арбитража и не будет компенсировать убытки "Ощадбанку".

      Решение Международного инвестиционного арбитражного суда в споре между "Ощадбанком" и Россией, которое было принято в Париже, может быть принудительно исполнено в 154 иностранных государствах.

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      24 октября
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      Автор: Михаил Года
      Теги: Ощадбанк Новости России Аннексия Крыма Деньги Решение суда Новости Украины
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