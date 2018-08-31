Россия производит ложь в промышленном масштабе, – Супрун о закупке лекарств

В Министерстве здравоохранения прокомментировали информацию о закупке лекарств Украины у России.

Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.



"На этот раз "фабрика кремлевских фейков" выдала новость, что Украина якобы крупнейший покупатель российских лекарств и общий объем экспорта фармацевтической продукции в Украине составил 60,6 млн долларов за первое полугодие 2018 года. Конечно, это ложь", – отметила она.

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По информации Государственной службы статистики Украины за январь-июнь 2018 импорт российской фармацевтической продукции составил всего 9,669 млн долларов, а это лишь 1,05%.



Супрун напомнила, что после оккупации Россией Крыма и с начала развязывания войны против Украины продажа российских лекарств в Украине стремительно уменьшается.



По сравнению с 2017 годом, при аналогичных полгода объем импорта фармацевтической продукции из РФ снизился на 31,7% в денежном эквиваленте.

МОЗ Украины работает над внесением изменений в постановление Правительства "О запрете ввоза на таможенную территорию Украины товаров, происходящих из Российской Федерации", чтобы запретить вообще ввозить российскую фармпродукцию,

– добавила она.

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