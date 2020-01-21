Россия раздает свои паспорта детям-сиротам на оккупированных территориях: что об этом известно

Российская Федерация раздает паспорта воспитанникам семьи опекунов и приемных семей в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.

Шесть воспитанников семьи опекунов и приемных семей в Должанске, что на Луганщине, получили паспорта РФ. Кроме того, в дополнение к российским паспортам дети получили еще и "документы" так называемой "ЛНР". Об этом сообщает "Радио свобода" со ссылкой на подконтрольные Кремлю луганские СМИ.

Узнайте, сколько украинцев получили российские паспорта в 2019 году

По словам пропагандистов, "это важный день в жизни каждого из них", а сами же дети – счастливы. Сами же новоиспеченные граждане РФ рассказывают, что "достойны быть гражданами России".

Эксперт по правам ребенка, бывшая специалистка по усыновлению офиса Уполномоченного президента по правам ребенка Людмила Волынец добавила, что Украина пока не может этому противостоять. Пока не существует никакой процедуры, чтобы дети смогли заменить такие "паспорта" на украинские документы.

Что известно о выдаче российских паспортов на Донбассе

Весной 2019 года президент России Владимир Путин одобрил указ об упрощенной процедуре

выдачи российских паспортов украинцам с оккупированной Донетчины и Луганщины, а впоследствии – и для жителей всего Донбасса.

Впоследствии Путин подписал еще один похожий указ – об упрощенном порядке получения российского паспорта для украинцев из оккупированного Крыма.

В России заявили, что почти 200 тысяч жителей оккупированного Донбасса получили российское гражданство в упрощенном порядке в 2019 году.

Украина и другие цивилизованные страны не признают такие российские паспорта.