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      Россия разместила в Крыму противовоздушную оборону, которая может достичь Киева, – разведка

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      Российские системы ПВО
      Российские системы ПВО / opk.com.ua (иллюстративное фото)

      На территории оккупированного Крыма Россия создала мощную группировку, которая позволяет ей проводить операции во всем регионе Черного моря. Это воздушный компонент, надводный и подводный флота, а также сухопутный компонент, который усилился средствами противовоздушной обороны, которые достигают почти до Киева.

      Кроме того, Россия наращивает береговые ракетные комплексы, что позволит уничтожать надводные цели почти на всей акватории Черного моря, рассказал в интервью Укринформу представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

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      Не исключается размещение и других видов вооружения, в том числе и ядерного оружия на территории оккупированного Крыма. Вот это и является угрозой безопасности нашей страны,
      – отметил Скибицкий.

      Кроме того, Москва проводит мощную информационную кампанию, направленную на дестабилизацию ситуации в отдельных регионах Украины, на усиление недоверия среди населения к власти, дискредитацию государственного руководства и Вооруженных сил.

      "Сейчас все чаще мы имеем дело с фейковыми сообщениями, которые на грани между новостью и дезинформацией. Такими вопросами занимаются не только российские гражданские структуры, но и структуры Минобороны РФ", – отметил представитель украинской разведки.

      Он добавил, что непосредственно в Южном округе Вооруженных сил России создано целое управление, которое работает именно по этому направлению. На подразделения этого управления возложены такие задачи как информационная изоляция оккупированных районов, ведение активной пропаганды, другие вопросы, которые контролируются не только на уровне Южного округа, но и на уровне Генштаба России.

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      Теги: Новости Украины Новости России Украина – Россия Аннексия Крыма Оружие Ядерная безопасность Новости Крыма
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