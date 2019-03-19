Россия разместила в Крыму самолеты, способные ядерным ударом "уничтожить любую цель в Европе"

Модернизированные самолеты Ту-22М3М с мощным вооружением – ракетами класса "воздух-земля" – оккупационная российская власть отныне, с марта 2019 года, базируется в Крыму.

Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, передает российский "Интерфакс". По словам чиновника, это "самолеты ракетоносной авиации, которые проходят глубокую модернизацию и способны своим вооружением уничтожить любую цель в Европе".

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Какое еще оружие Россия разместила в Крыму?

Коллега Шаманова, глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что Россия, кроме Ту-23М3М, дополнительно разместила на аннексированном полуострове:

– оперативно-тактические ракетные комплексы Искандер-М,

– зенитные ракетные комплексы С-300 и С-400,

– самоходные зенитные ракетно-пушечные комплексы наземного базирования Бук-М2 и Панцирь-С1.

Бондарев убежден, что теперь Россия в Крыму имеет все необходимые "универсальные средства для ударов по всем типам целей на расстояниях в тысячи километров".

Что известно о Ту-23М3М и какую они несут опасность?• Самолет Ту-22М3М способен нести на борту четыре ракеты "Кинжал" класса "воздух-земля".

• Дальность полета таких ракет – до двух тысяч километров (расстояние от Севастополя до Берлина – 2 тысячи 140 километров).

• Ракеты считаются почти невидимыми для современных систем противовоздушной обороны.

• Одной ракеты достаточно, чтобы уничтожить, например, корабль любого класса.

• Также Ту-22М3М может иметь на вооружении ракеты Х-101 или Х-102 с ядерной боеголовкой.

Как Россия усилила свои войска в регионе Черного моря?

– Черноморский флот получил несколько новых боевых кораблей,

– подводный флот пополнили шесть подводных лодок с крылатыми ракетами "Калибр",

– создан дополнительный отдельный армейский корпус,

– увеличена численность береговой охраны, разведки, артиллерийских частей,

– усиленны подразделения противовоздушной обороны, инженерного и тылового обеспечения,

– начнется строительство под Севастополем радиолокационной станции системы предупреждения о ракетном нападении.