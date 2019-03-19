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      Россия разместила в Крыму самолеты, способные ядерным ударом "уничтожить любую цель в Европе"

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      Российские Ту-22М3М разместили в оккупированном Крыму
      Российские Ту-22М3М разместили в оккупированном Крыму / Иллюстративное фото

      Модернизированные самолеты Ту-22М3М с мощным вооружением – ракетами класса "воздух-земля" – оккупационная российская власть отныне, с марта 2019 года, базируется в Крыму.

      Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, передает российский "Интерфакс". По словам чиновника, это "самолеты ракетоносной авиации, которые проходят глубокую модернизацию и способны своим вооружением уничтожить любую цель в Европе".

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      Какое еще оружие Россия разместила в Крыму?

      Коллега Шаманова, глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что Россия, кроме Ту-23М3М, дополнительно разместила на аннексированном полуострове:

      – оперативно-тактические ракетные комплексы Искандер-М,
      – зенитные ракетные комплексы С-300 и С-400,
      – самоходные зенитные ракетно-пушечные комплексы наземного базирования Бук-М2 и Панцирь-С1.

      Бондарев убежден, что теперь Россия в Крыму имеет все необходимые "универсальные средства для ударов по всем типам целей на расстояниях в тысячи километров".

      Что известно о Ту-23М3М и какую они несут опасность?• Самолет Ту-22М3М способен нести на борту четыре ракеты "Кинжал" класса "воздух-земля".
      • Дальность полета таких ракет – до двух тысяч километров (расстояние от Севастополя до Берлина – 2 тысячи 140 километров).
      • Ракеты считаются почти невидимыми для современных систем противовоздушной обороны.
      • Одной ракеты достаточно, чтобы уничтожить, например, корабль любого класса.
      • Также Ту-22М3М может иметь на вооружении ракеты Х-101 или Х-102 с ядерной боеголовкой.

      Как Россия усилила свои войска в регионе Черного моря?

      – Черноморский флот получил несколько новых боевых кораблей,
      – подводный флот пополнили шесть подводных лодок с крылатыми ракетами "Калибр",
      – создан дополнительный отдельный армейский корпус,
      – увеличена численность береговой охраны, разведки, артиллерийских частей,
      – усиленны подразделения противовоздушной обороны, инженерного и тылового обеспечения,
      – начнется строительство под Севастополем радиолокационной станции системы предупреждения о ракетном нападении.

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      Теги: Новости Украины Новости России Украина – Россия Оружие Аннексия Крыма Новости Крыма Ядерная безопасность
      Источник: 24 Канал
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