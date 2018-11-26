Россия разразилась угрозами в сторону Украины из-за ситуации в Азовском море

В России продолжают отмечаться лицемерными заявлениями по Украине. Так, МИД РФ обвинил Киев в якобы "спланированных провокациях" в Азовском и Черном морях и подчеркнул, что будет "жестко наказывать любые посягательства на суверенитет и безопасность России".

Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел РФ, комментируя ситуацию в Азовском море.

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Хотели бы предупредить украинскую сторону, что проведенная Киевом линия в координации с США и ЕС на провоцирование конфликта с Россией в акватории Азовского и Черного морей грозит серьезными последствиями. Российской Федерацией будут жестко пресекаться любые посягательства на ее суверенитет и безопасность,

– заявили в ведомстве.

Кроме того, в российском МИД обвинили украинские военные корабли в "грубом нарушении правил мирного прохода в территориальных водах Российской Федерации в Черном море".

В ведомстве добавили, что украинская власть якобы спровоцировал провокацию, "нацеленную на разжигание еще одного очага напряженности в этом регионе", чтобы создать повод для наращивания санкций против России.

Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы порт Мариуполя планово и согласно международным нормам.

Россия не замедлила отреагировать. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь к Мариуполю. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего шестеро военных были ранены, а в целом около двадцати моряков были захвачены. В то же время россияне сообщили, что якобы только трое украинских военных "получили легкие ранения". Также Россия захватила три украинских судна.

Конфликт в Азовском море: видео