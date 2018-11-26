16:22
26 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Капитан космических войск. Путин и медведь
      Вєсті Кремля
      11:59, 25 ноября
      Вести. RU. Жир. Психиатрическая экспертиза нардепов. Порошенко хочет в Лондон
      Вєсті.UA
      12:07, 25 ноября
      Как миллионер Захур и его жена Камалия стали жертвами строительной аферы Минобороны
      ЦРУ
      09:00, 23 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Баскетбол как тренд
      Згадати все
      23:24, 23 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Россия разразилась угрозами в сторону Украины из-за ситуации в Азовском море

      2243 Читати новину українською
      В России обвинили Украину в провокациях из-за ситуации в Азовском море
      В России обвинили Украину в провокациях из-за ситуации в Азовском море / Фото из открытых источников

      В России продолжают отмечаться лицемерными заявлениями по Украине. Так, МИД РФ обвинил Киев в якобы "спланированных провокациях" в Азовском и Черном морях и подчеркнул, что будет "жестко наказывать любые посягательства на суверенитет и безопасность России".

      Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел РФ, комментируя ситуацию в Азовском море.

      Читайте также: Нападение России на украинские корабли: подробности нового этапа российско-украинской войны

      Хотели бы предупредить украинскую сторону, что проведенная Киевом линия в координации с США и ЕС на провоцирование конфликта с Россией в акватории Азовского и Черного морей грозит серьезными последствиями. Российской Федерацией будут жестко пресекаться любые посягательства на ее суверенитет и безопасность,
      – заявили в ведомстве.

      Кроме того, в российском МИД обвинили украинские военные корабли в "грубом нарушении правил мирного прохода в территориальных водах Российской Федерации в Черном море".

      В ведомстве добавили, что украинская власть якобы спровоцировал провокацию, "нацеленную на разжигание еще одного очага напряженности в этом регионе", чтобы создать повод для наращивания санкций против России.

      Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы порт Мариуполя планово и согласно международным нормам.

      Россия не замедлила отреагировать. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь к Мариуполю. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего шестеро военных были ранены, а в целом около двадцати моряков были захвачены. В то же время россияне сообщили, что якобы только трое украинских военных "получили легкие ранения". Также Россия захватила три украинских судна.

       

       

      Конфликт в Азовском море: видео

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Конфликт в Азовском море Украина – Россия Новости России Российская пропаганда
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Военное положение и мобилизация: кому и когда нужно идти в военкомат
      сегодня , 15:38 Военное положение и мобилизация: кому и когда нужно идти в военкомат
      Євгенія Мазур 10572
      Боец Руляк, "сместивший" вице-адмирала: Это было недоразумение, а не командующий
      сегодня , 15:31 Боец Руляк, "сместивший" вице-адмирала: Это было недоразумение, а не командующий
      Євгенія Мазур 1988
      Риски и преимущества военного положения: анализ экспертов
      сегодня , 15:24 Риски и преимущества военного положения: анализ экспертов
      Інна Жолобович 4524
      Нападение на украинские корабли в Азовском море: последние новости
      сегодня , 14:40 Нападение на украинские корабли в Азовском море: последние новости
      51526
      Сравниваем флот: кто и как может противостоять России в Черном море
      сегодня , 14:40 Сравниваем флот: кто и как может противостоять России в Черном море
      Злой Одессит 6092
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       7 ноября , 15:10
      Главные новости 1 мая: первомайские демонстрации и Армения дальше без премьера
       2 мая , 08:01
      Кличко сразится с Брауном, – СМИ
       20 октября 2016 , 09:57
      Ярмоленко опинився на лаві запасних Вест Хема, поки українські легіонери забивали в інших чемпіонатах
       28 сентября , 18:34
      В Украине продают электрический Mercedes GLS за 10,7 тысяч долларов
       12 ноября , 13:50
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук