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Россия – Саудовская Аравия: видео голов и моментов матча Чемпионата мира

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Россия – Саудовская Аравия: видео голов и моментов матча Чемпионата мира 2018
Россия – Саудовская Аравия: видео голов и моментов матча Чемпионата мира 2018

Сборные России и Саудовской Аравии сыграли первый матч на Чемпионата мира по футболу 14 июня. В этот день состоялся только этот один матч.

Первый гол в этом матче забила сборная России. Его автором стал Юрий Газинский, который пробил головой после подачи Александра Головина.

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Видео первого гола на Чемпионате мира 2018

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Впоследствии травму в игре получил Алан Дзагоев, и вместо него вышел Денис Черышев

Видео травмы Дзагоева

Именно Черышев стал автором второго гола в этом матче. Он забил незадолго до перерыва.

Видео гола Дениса Черышева на Чемпионате мира

Разгромным счет сделал Артем Дзюба, который лишь за мгновение до этого вышел на поле

Гол Дзюбы в матче Чемпионата мира

 

Теги: Чемпионат мира по футболу - 2018 Новости спорта ЧМ 2018 – видео голов матчей Чемпионата мира по футболу 2018
Источник: 24 Канал
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