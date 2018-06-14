Россия – Саудовская Аравия: видео голов и моментов матча Чемпионата мира

Сборные России и Саудовской Аравии сыграли первый матч на Чемпионата мира по футболу 14 июня. В этот день состоялся только этот один матч.

Первый гол в этом матче забила сборная России. Его автором стал Юрий Газинский, который пробил головой после подачи Александра Головина.

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Видео первого гола на Чемпионате мира 2018

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Впоследствии травму в игре получил Алан Дзагоев, и вместо него вышел Денис Черышев

Видео травмы Дзагоева

Именно Черышев стал автором второго гола в этом матче. Он забил незадолго до перерыва.

Видео гола Дениса Черышева на Чемпионате мира

Разгромным счет сделал Артем Дзюба, который лишь за мгновение до этого вышел на поле

Гол Дзюбы в матче Чемпионата мира