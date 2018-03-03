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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Россия Шишкина: супруги из российского региона потрясли именем своего ребенка

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Вот так выглядит новоиспеченная Россия (слева, на руках у мамы)
Вот так выглядит новоиспеченная Россия (слева, на руках у мамы) / Пресс-служба ЗАГСа Воронежской области

В Воронежской области России Николай и Наталья Шишкины решили назвать свою новорожденную дочь красноречивым именем Россия. К слову, это уже шестой ребенок в активе супругов.

Соответствующая информация появилась на сайте ЗАГСа Воронежской области.

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Отмечается, что среди тех, кто приветствовал многодетных родителей с очередным пополнением, был и представитель правящей партии "Единая Россия". Политик пожелал семье процветания, здоровья, успехов в учебе взрослым поколениям, а также подарил им сувенир.

Россия, Шишкины, Воронеж, имя, курьез
Россия стала шестым ребенком в семье Шишкиных

Также подарки Шишкиным подарила и представитель районного женского совета.

"Супруги Шишкины были благодарны гостям за внимание, подарки и добрые слова. А маленькая Россия все время спокойно спала на руках у мамы, не замечая того, что происходит вокруг", – подчеркивают в ЗАГСе.

По информации российских СМИ, Россией девочку назвали не только из патриотических соображений, а также родителям было важно, чтобы в имени малыша было две согласных вместе. Такой традиции семья Шишкиных придерживалась и касаемо старших дочерей, которых родители нарекли Камиллой, Жанной и Изабеллой.

Добавим, что в Воронежской области, а именно в городе Павловске, до этого случая уже имелась одна Россия – девочка с таким именем родилась в январе 2009 года в семье Владимира и Марины Киценко, а сейчас уже ходит в третий класс. Между прочим, ее брата зовут Владимиром, поэтому в свое время была шутка: "Владимир Владимирович увидит, как Россия поднимется с колен и встанет на ноги".

Теги: Курьезные новости Новости России Дети Несовершеннолетние
Источник: 24 Канал
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