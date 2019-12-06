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      ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019

      Россия слишком сильный сосед, а мы слишком бедное государство, – политолог о плане Б Зеленского

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      Владимир Зеленский едет на нормандскую встречу с планом Б / president.gov.ua

      Анонсированный помощником президента Андреем Ермаком план Б для в переговорах в рамках нормандской встречи может стать слабым местом в позиции Украины.

      Такое мнение высказал эксперт по международным отношениям, политолог Николай Капитоненко на брифинге.

      К теме: План Б: что делать Украина, если не договорится с Путиным

      По его словам, иметь план Б важно для переговоров, потому что он обозначает лучшую альтернативу.

      В то же время, Николай Капитоненко убежден, что нормандская встреча на самом деле не будет кооперативными переговорами, где Украина будет искать вместе с другими участниками совместные решения.

      В целом это будут торги по распределению, где выигрыш одной стороны более менее будет равняться проигрышу другой стороны. В таких торгах манипулировать альтернативой другой стороны нужно,
      – подчеркивает эксперт.

      Политолог указывает на то, что в России есть все основания не верить, что наш план Б – это замораживание конфликта, построение стены и использование опыта Израиля.

      Поскольку стеной мы ничего не решим, конфликт без согласия России не заморозим. Это не так просто и это тоже имеет свою цену. Для того чтобы использовать опыт Израиля, Россия слишком сильный сосед, а мы слишком бедное государство по сравнению с Израилем,
      – объясняет Капитоненко.

      Что известно о плане Б команды Зеленского

      Помощник Президента Украины Андрей Ермак рассказал, что наше государство едет на саммит в нормандском формате с четкими предложениями и полной поддержкой международных партнеров. Если же конкретных результатов не удастся добиться, войну на Донбассе придется заморозить.

      По его словам, ключевыми вопросами, которые будут озвучиваться в Париже, будут прекращение огня и обмен пленными. В случае, если не удастся договориться с Россией, у Украины есть и план Б:

      • замораживание конфликта;
      • построение стены;
      • использование израильского опыта.

      Что известно о встрече в нормандском формате

      Следует знать: Появилось расписание встречи в нормандском формате

      Встреча с участием лидеров Украины, России, Франции и Германии пройдет 9 декабря в Париже – впервые с 2016 года. Участники саммита поговорят о разведении войск, обмене пленными, тексте формулы Штайнмайера и аннексии Крыма.

      Заметим, что во время встречи президенты Украины и России проведут отдельную личную беседу.

      Предпосылками для проведения нормандского саммита стали разведения войск в Станице Луганской (завершилось 30 июня), Золотом (2 ноября) и Петровском (11 ноября).

      Также состоялись разминирование этих территорий и демонтаж фортификационных сооружений с обеих сторон. В итоге там должна разместиться будущая демилитаризованная зона.

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Нормандская встреча 2019 Владимир Зеленский Новости политики Оккупированные территории
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