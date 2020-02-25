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      БЛОГ Остап Ярыш
      Журналист Голоса Америки

      Россия снова пытается вмешаться в выборы в США: на чьей стороне играет Кремль?

      -
      Берни Сандерс / theduran

      Наша песня хороша! По данным американской разведки, Россия вновь пытается вмешаться в выборы США.

      Цього разу – парампампам – на користь Берні Сандерса. Поки неясно, як саме – але в 2016 росіяни теж намагались підняти його рейтинг в боротьбі проти Клінтон, і тоді вони це робили через соцмережі.

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      А тепер дивимось на інші факти:

      – Минулого тижня з'явилась інформація, що Росія намагається допомогти переобратися Трампу;
      – В США багато хто вважає, що Сандерс буде зручним конкурентом для Трампа, бо у фіналі консервативніші виборці за нього не проголосують;
      – Це підтверджують останні опитування: 2/3 усіх американців не хотіли би бачити президентом соціаліста (читайте – Сандерса);

      Тому питання – якщо Росія дійсно намагається допомогти Берні здобути номінацію й потрапити у фінальний тур, то яка кінцева мета цієї допомоги.

      Та як би там не було, ці новини реально додали Сандерсу клопоту. Його опоненти вже почали згадувати медовий місяць у СРСР, відмову голосувати за санкції проти Росії і обіцянки зменшити фінансування армії США. А Трамп почав переводити стрілки, мовляв – дивіться, ось хто справжній друг Путіна!

      Сам Сандерс грізним тоном каже, щоб Москва трималася подалі від виборів у США. Він підтвердив, що теж має інформацію про втручання Росії – та інших країн (цікаво, яких). Сподіваюсь, Україну цього разу оминуть.

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      Автор: Остап Ярыш
      Теги: Новости России Новости политики Новости США Владимир Путин Публикации Дональд Трамп Выборы в США
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