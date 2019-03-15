Россия создает в Азовском море условия для военного нападения на Украину, – МИД

Агрессивное поведение России в Керченском проливе и Азовском море направлено на то, чтобы убить экономику региона и создать военную предпосылку для нападения на Украину с моря.

Такое заявление сделал директор политического департамента МИД Украины Алексей Макеев на специальном заседании комитета Европарламента по иностранным делам и подкомитета по вопросам безопасности и обороны в Страсбурге. Заседание было проведено в связи с 5 годовщиной незаконной российской оккупации Крыма и агрессии против Украины.

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Представитель МИД напомнил о захвате российскими пограничниками и ФСБ украинских военных кораблей и экипажей. Тогда Москва не сообщала об официальном перекрытии Керченского пролива и закрыла проход под Крымским мостом своим танкером.

Из перехваченной радиосвязи российских военных становится понятно, что вооруженная атака на украинские суда и захват моряков ВМС "не было случайным или спонтанным". Поэтому, это нападение России является актом агрессии согласно определению резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 1974 года.

Кремль можно остановить только одним мирным способом – введением и усилением санкций, которые бьют по экономике РФ.

Россия понимает только силу, и с ней нужно вести переговоры с позиции силы. Мы слышали, что слово "санкции", к сожалению, не популярно здесь в Брюсселе и во многих европейских столицах. Но, пожалуйста, поймите, что это единственный мирный инструмент, которым владеют европейцы, чтобы остановить российские военные действия и агрессию,

– подчеркнул дипломат.

15 марта Европейский Союз ввел новые санкции в отношении восьми граждан России, которые принимали участие в нападении на украинские корабли и моряков в Азовском море. В частности, под ограничения попали российские моряки с кораблей "Изумруд", "Суздалец", "Дон" и пограничники ФСБ. В целом санкционный список ЕС за нарушение территориальной целостности Украины сейчас состоит из 171 человека и 44 компаний.

Как Россия напала на Украину в Азовском море?25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива пограничный корабль России протаранил буксир украинских военных. Россия захватила 2 украинских корабля и взяла в плен 24 украинских моряка. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, что являются военнопленными.



Уже почти год Россия блокирует в Азовском море иностранные суда, которые направляются в украинские порты. Время задержки кораблей может достигать более недели. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.



24 января Парламентская ассамблея Совета Европы приняла украинскую резолюцию по Азову, где Украина требует освобождения моряков и политзаключенных в России.