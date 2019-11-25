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      Россия создала более 5 тысяч фейков: конференция по противодействию дезинформации в Грузии

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      ЕС усилит противостояние российской пропаганде. Об этом говорили на конференции в Грузии. Участники из разных европейских стран и эксперты обсуждали механизмы борьбы с кремлевской информационной машиной.

      Медиаэксперт и аналитик Атлантического совета Якуб Каленский заявил, что Украина дала нам урок ровно 6 лет назад, когда началась революция на Майдане. Если есть власть, которая не хочет или не способна противодействовать российскому влиянию или агрессии, тогда приходится действовать гражданскому обществу

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      Так медиаэксперт Якуб Каленский ответил на вопрос грузинских активистов, можно ли бороться с российским влиянием и пропагандой без власти. Сейчас в Грузии возобновились протесты против парламентского большинства и премьера, которых контролирует пророссийский олигарх и экс-премьер Иванишвили.

      Согласно исследованиям ЕС по анализу дезинформации, за последние 5 лет Россия спродуцировала более 5 тысяч фейковых новостей. Из них половина – в отношении Украины.

      Конференція у Грузії
      Конференция в Грузии

      Но "распятыми мальчиками" все не заканчивается, потому что достается и другим соседям агрессора. Например, Россия обвинила США в разработке биологического оружия и испытании его в Грузии, из-за чего, мол, умерли 73 человека. Эту новость подхватили все российские СМИ.

      После этого ее начали повторять российские министры и политики, включая Путина. Конечно, новость никоим образом не подтвердилась. Именно в Грузии, где Южная Осетия и Абхазия оккупированы Россией уже не первый десяток лет, ЕС и Еврокомиссия начали конференцию по противодействию дезинформации и пропаганде.

      Протести в Грузії
      Протесты в Грузии

      "Но это не только символический жест, но и возможность поработать с грузинами, и также возможность привлечь к этому больше организаций из этого региона. Мы соберем все их отзывы, вернемся в Брюссель и используем их, когда ЕС будет планировать свои последующие шаги по противодействию дезинформации", – сообщил глава группы по противодействию фейкам East StratСom Аннели Ахонен. Задачей было выработать тактику борьбы с кремлевской пропагандой в соседствующих с Россией странах.

      Якуб Каленский заявил, что Россия тратит на финансирование дезинформации все больше денег и становится все агрессивнее. Основной вывод конференции – с пропагандой надо бороться не только на уровне опровержения сообщений официальными лицами.

      Якуб Каленський
      Якуб Каленский

      "Вы должны дать людям инструменты, которые им нужны, чтобы быть способными анализировать информацию, которую они получают. Чтобы потом они могли выводы, что правильно, что нет, что важно, а что нет", – рассказала исполнительный директор Консультативной комиссии США Вивьен Уолкер.

      Если вы попытаетесь понять какую-то информацию, не полагайтесь на один инструмент анализа. Вам нужно много. Мы используем где-то 3 инструмента анализа дезинформации, чтобы составить полноценное впечатление,
      — добавил директор Института преступности и безопасности Мартин Иннес.

      В то же время, участники конференции считают, что общество доверяет больше молодым активистам, чем официальной власти. Именно молодежь лучше освоила сеть интернет, где пропаганда распространяется активнее, поэтому и должна возглавить борьбу с ней.

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      Автор: Анна Калюжная
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Новости США Евросоюз Информационные технологии Новости Грузии
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