Россия спасла Крым от бандеровцев-фашистов, – олимпийская чемпионка

Бывшая депутат Госдумы, олимпийская чемпионка и в свое время известная гимнастка Светлана Хоркина считает, что Путин сделал правильно, когда оккупировал Крым. По ее словам, Кремль не дал, чтобы бандеровцы убили неугодных им жителей полуострова. Также она утверждает, что в Украине процветает фашизм.

Такое заявление она сделала в комментарии ресурсу Sports.ru. Заметим, что сейчас Хоркина – первый заместитель начальника ЦСКА, член правящей "Единой России" и один из основателей военно-патриотического движения "Юнармия".

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Как подчеркнула экс-спортсменка, она полностью разделяет то, что сегодня делает Путин.

"Я поддерживаю все, что делает президент во внешней и внутренней политике. Россию уважают, с ней считаются. Мы очень ценим свои ценности, особенно духовные, нравственные. Помним свою историю и бережно ее сохраняем. Мы благодарны нашим ветеранам за мир, который мы обязаны сохранить и передать будущему поколению. И, конечно, спортивные достижения. Страна у нас очень большая, сразу всем хорошо стать не может, потому что было так все запущено в 90-х. Конечно, президенту нелегко", – говорит она.

Кроме того, бывшая гимнастка поддерживает политику Кремля по аннексии Крыма.

А что касается Крыма, люди, что, не имеют права выбрать, как они хотят жить? Или вы хотите, чтобы их убивали, как в Сирии? Они хотят говорить по-русски, жить в мире и воспитывать детей. Они не хотят быть сгоревшими, как в Одессе. Не хотят бояться, идя в церковь, попасть в тюрьму, потому что просто 9 мая выходят на улицы, надев фронтовой мундир с наградами. Тем более, все было сделано законным путем через референдум! Люди – не свиньи, они имеют право на голос и на жизнь. На жизнь ту, которую они хотят. Практически весь Крым сказал: "Мы хотим в Россию". И они – Россия,

– отметила Хоркина.

По ее словам, Кремль дал жителям Крыма возможность спокойно сказать свое слово, "иначе их бы убили".

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"Кто? Бандеровцы. Вы считаете, Бандера – это нормально? И вы считаете, сейчас в Украине нет фашизма? Если люди не могут на крестный ход пойти? Отметить Крещения Руси так, как они хотят. Также там над нашими журналистами издеваются и выдворяют оттуда", – считает когда-то прославленная олимпийская чемпионка.